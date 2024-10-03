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        Haberler Magazin Hande Ataizi: Oyuncular almasın mı? - Magazin haberleri

        Hande Ataizi: Oyuncular almasın mı?

        Oyuncuların proje karşılığında aldığı yüksek ücretleri değerlendiren Hande Ataizi; "Ne güzel, oyuncular almasın mı? Oyuncular kazansın. Yapımcı demek ki o kadarını kazanıyor ki veriyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 08:24 Güncelleme: 03.10.2024 - 08:24
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        "Oyuncular almasın mı?"
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Hande Ataizi, Nişantaşı'ndaki bir mekânda objektiflere yansıdı.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu; "Yeni sezonda dinleniyorum, keyfini çıkarıyorum. Projem yok şu an" dedi.

        "HİYERARŞİK SİSTEMDE YAŞIYORUZ"

        Hande Ataizi, gazetecilerin, "Yüksek ücretleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi: Ne güzel, oyuncular almasın mı?. Oyuncular kazansın. Yapımcı demek ki o kadarını kazanıyor ki veriyor. Diğer oyuncular ile arasındaki uçurumdan bahsediyorsan da orman kanunu, hiyerarşik sistemde yaşıyoruz.

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