Hande Ataizi sevgilisiyle tatilde
Hande Ataizi sevgilisi Dinç Aydoğdu ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Hande Ataizi, Bodrum'da objektiflere yansıdı.
Ataizi, uzun süredir aşk yaşadığı Dinç Aydoğdu ile Bodrum'da görüntülendi. Önceki gün Türkbükü'ndeki bir plajda objektiflere yansıyan çifte, arkadaşları da eşlik etti.
Ataizi, denize girmeden önce iskelede esneme hareketleri yaptı.
Akşam saatlerine kadar telefonunu elinden düşürmeyen Hande Ataizi, sevgilisi ve arkadaşlarıyla kısa süre deniz keyfi yaptı.
Ataizi ve Aydoğdu ardından şezlonglarına geçerek güneşlendi.