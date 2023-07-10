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        Hande Ataizi sevgilisiyle tatilde

        Hande Ataizi sevgilisi Dinç Aydoğdu ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 10:33
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        Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Hande Ataizi, Bodrum'da objektiflere yansıdı.

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        Ataizi, uzun süredir aşk yaşadığı Dinç Aydoğdu ile Bodrum'da görüntülendi. Önceki gün Türkbükü'ndeki bir plajda objektiflere yansıyan çifte, arkadaşları da eşlik etti.

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        Ataizi, denize girmeden önce iskelede esneme hareketleri yaptı.

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        Akşam saatlerine kadar telefonunu elinden düşürmeyen Hande Ataizi, sevgilisi ve arkadaşlarıyla kısa süre deniz keyfi yaptı.

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        Ataizi ve Aydoğdu ardından şezlonglarına geçerek güneşlendi.

        #Dinç Aydoğdu
        #hande ataizi
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