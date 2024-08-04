Hande Ataizi, sevgilisi ve oğlu ile Bodrum'da
Hande Ataizi, uzun süredir aşk yaşadığı Dinç Aydoğdu ve oğlu Leon ile Bodrum Türkbükü'nde görüntülendi. Aydoğdu, Ataizi'nin oğlu ile ilgilenirken, oyuncu da tek başına vakit geçirdi
Giriş: 04.08.2024 - 10:20 Güncelleme: 04.08.2024 - 10:20
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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Hande Ataizi, Benjamin Harvey ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leon Harvey ve uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Bodrum'da tatil yapıyor.
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Hande Ataizi, sevgilisi ve oğlu ile Türkbükü'ndeki bir plajda objektiflere yansıdı.
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Dinç Aydoğdu, Hande Ataizi'nin oğlu Leon ile iskelede vakit geçirdi.