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        Haberler Magazin Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leon ile Bodrum'da - Magazin haberleri

        Hande Ataizi, sevgilisi ve oğlu ile Bodrum'da

        Hande Ataizi, uzun süredir aşk yaşadığı Dinç Aydoğdu ve oğlu Leon ile Bodrum Türkbükü'nde görüntülendi. Aydoğdu, Ataizi'nin oğlu ile ilgilenirken, oyuncu da tek başına vakit geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 10:20 Güncelleme: 04.08.2024 - 10:20
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        Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Hande Ataizi, Benjamin Harvey ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leon Harvey ve uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Bodrum'da tatil yapıyor.

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        Hande Ataizi, sevgilisi ve oğlu ile Türkbükü'ndeki bir plajda objektiflere yansıdı.

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        Dinç Aydoğdu, Hande Ataizi'nin oğlu Leon ile iskelede vakit geçirdi.

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        Leon denize atladıktan sonra Dinç Aydoğdu da arkasından balıklama atlayış yaptı. İkili, denizde birlikte oyun oynadı.

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        Hande Ataizi tek başına şezlongda vakit geçirdi.

        #hande ataizi
        #Dinç Aydoğdu
        #Leon Harvey
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