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Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu'nun Bodrum tatili sürüyor

Benjamin Harvey'le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Bodrum'da tatil yapan Hande Ataizi, önceki gün erkek arkadaşıyla bir mekana girerken görüntülendi

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  • Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu'nun Bodrum tatili devam ediyor - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Geçtiğimiz haftalarda Dinç Aydoğdu ile içerisinde bulundukları otomobilin aniden alev alması sonucu ölümden dönen oyuncu ve sunucu Hande Ataizi'nin Bodrum tatili sürüyor.
  • Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu'nun Bodrum tatili devam ediyor - Magazin haberleri

    Çift, önceki gün Gümüşlük'teki bir mekana akşam yemeği için geldikleri esnada objektiflere yansıdı.
  • Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu'nun Bodrum tatili devam ediyor - Magazin haberleri

    Beyaz bir elbise giydiği görülen Ataizi, sevgilisiyle gazetecilerin sorularına cevap vermeden mekana hızlı adımlarla ilerledi.
  • Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu'nun Bodrum tatili devam ediyor - Magazin haberleri

    DENİZE GİRMEDİLER

    Geçtiğimiz haftalarda ise rüzgarlı hava nedeniyle denize girmeyi tercih etmeyen Ataizi ve Aydoğdu, konakladıkları otelin locasında güneşlenirken görüntülenmişti.
  • Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu'nun Bodrum tatili devam ediyor - Magazin haberleri

    Bir ara hararetli bir telefon görüşmesi gerçekleştiren ünlü oyuncu, daha sonra şezlonga geri dönmüştü.
  • Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu'nun Bodrum tatili devam ediyor - Magazin haberleri

    Ataizi'nin oğlu Leon ise bol bol annesine sarılıp, ünlü oyuncuyu öpücüklere boğmuştu.
  • Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu'nun Bodrum tatili devam ediyor - Magazin haberleri

    Leon, daha sonra da Dinç Aydoğdu ile oyunlar oynamıştı.
  • Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu'nun Bodrum tatili devam ediyor - Magazin haberleri

    Aydoğdu ile çok iyi anlaştığı görülen Leon, ardından annesinin sevgilisine sarılıp, onu da öpmüştü.
  • Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu'nun Bodrum tatili devam ediyor - Magazin haberleri

    Bikinisinin üzerine pembe renkli gömlek giydiği görülen Hande Ataizi, plaja inip, oğlu ve sevgilisinin yanına geri dönmüştü.
  • Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu'nun Bodrum tatili devam ediyor - Magazin haberleri

    Çiftin yanına bir süre sonra oyuncu Nilgün Belgün gelmişti. İkili, sohbet etmişti.
  • Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu'nun Bodrum tatili devam ediyor - Magazin haberleri

    6 YIL EVLİ KALDI

    Hande Ataizi, 2012 yılında Amerikalı gazeteci Benjamin Harvey ile evlenmişti. Ancak ikili, 6 yıl sonra boşanmıştı. Ataizi ve Harvey'in, Leon adında bir oğlu bulunuyor.

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