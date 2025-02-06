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        Haberler Spor Voleybol Hande Baladın'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Sıradaki isim Zehra Güneş - Voleybol Haberleri

        Hande'den F.Bahçe'ye yeşil ışık!

        Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Medicana, adından söz ettirecek hamleler yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler 15 yıldır Eczacıbaşı'nda forma giyen ve kulübünden ayrılma kararı alan Hande Baladın'ı kadroya katmanın hesabını yaparken; VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş'le de görüşmeler devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 10:23 Güncelleme: 06.02.2025 - 10:23
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        Hande'den F.Bahçe'ye yeşil ışık!
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        Türk kadın voleybolunun büyük kulüpleri Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank arasında sıcak gelişmeler yaşanıyor...

        F.BAHÇE, HANDE'YLE PRENSİPTE ANLAŞTI

        Altyapısından yetiştiği ve 15 yıldır formasını giydiği Eczacıbaşı'ndan ayrılma kararı alan Hande Baladın, sarı-lacivertlilerle prensipte anlaşmaya vardı.

        Eczacıbaşı'nın yıldız oyuncusunu takımda tutmak için büyük çaba sarf ettiği öğrenilirken, 27 yaşındaki isme 2 yıllık sözleşme önerdiği fakat bunun kabul görmediği öğrenildi. Buna karşın Hande Baladın'ın F.Bahçe'nin 1 yıllık teklifine 'evet' dediği belirtildi.

        SIRA ZEHRA GÜNEŞ'TE

        Hande Baladın ile prensipte anlaşan F.Bahçe'nin, VakıfBank'ın Zehra Güneş için de devrede olduğu ve 25 yaşındaki isimle görüşmelerin olumlu bir şekilde devam ettiği aktarıldı.

        Fenerbahçe bu hamlelerinde başarılı olması halinde, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2 yıldızı aynı takımda buluşmuş olacak.

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