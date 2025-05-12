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        Haberler Magazin Hande Erçel, Akın Akınözü ve İlker İnanoğlu'ndan buruk 'Anneler Günü' paylaşımı - Magazin haberleri

        Hande Erçel, Akın Akınözü ve İlker İnanoğlu'ndan buruk 'Anneler Günü' paylaşımı

        Her yıl olduğu gibi bu yıl da Anneler Günü, coşkuyla kutlanırken bazı ünlü isimler için buruk geçti. İlker İnanoğlu, Hande Erçel ve Akın Akınözü, kaybettiği anneleri; Filiz Akın, Aylin Erçel ve Özlem Akınözü'nü duygusal bir mesajla andı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 08:12 Güncelleme: 12.05.2025 - 08:12
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        Onlar için buruk geçti
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        Ünlü isimler, 'Anneler Günü'nü sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesaj ve fotoğraflarla kutladı. Ancak dün bazı ünlü isimler için buruk geçti. Bu isimler arasında yer alan İlker İnanoğlu, Hande Erçel ve Akın Akınözü, kaybettikleri anneleri için duygusal mesajlar yayımladı.

        Anneler Günü'nü kutladılar
        Anneler Günü'nü kutladılar Haberi Görüntüle

        Hande Erçel, 2019'da kanser nedeniyle kaybettiği annesi Aylin Erçel'i; "Annem, en güzelim... Sarılın sarılabildiğiniz kadar. Koklayın, öpün. Daha değerli bir şey yok" sözleriyle andı.

        Aylin Erçel
        Aylin Erçel
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        İlker İnanoğlu ise 2022 Mart 2025'te kaybettiği annesi Filiz Akın için "Anneler Günü'n kutlu olsun canım annem" ifadelerini kullandı.

        İlker İnanoğlu ve annesi Filiz Akın
        İlker İnanoğlu ve annesi Filiz Akın

        Akın Akınözü de 2024'ün Temmuz ayında kanser nedeniyle kaybettiği annesi Özlem Akınözü'nü yazar Oruç Aruoba'nın; "Bir gün, her şey susar ve sadece annenin sesi kalır insanın içinde. O da artık bir hatıra değil; varoluşun kök sesi olur" sözleriyle andı.

        Özlem Akınözü
        Özlem Akınözü
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        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
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        #Hande Erçel
        #akın akınözü
        #İlker İnanoğlu
        #Filiz Akın
        #aylin erçel
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