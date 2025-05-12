Hande Erçel, Akın Akınözü ve İlker İnanoğlu'ndan buruk 'Anneler Günü' paylaşımı

Ünlü isimler, 'Anneler Günü'nü sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesaj ve fotoğraflarla kutladı. Ancak dün bazı ünlü isimler için buruk geçti. Bu isimler arasında yer alan İlker İnanoğlu, Hande Erçel ve Akın Akınözü, kaybettikleri anneleri için duygusal mesajlar yayımladı.

Hande Erçel, 2019'da kanser nedeniyle kaybettiği annesi Aylin Erçel'i; "Annem, en güzelim... Sarılın sarılabildiğiniz kadar. Koklayın, öpün. Daha değerli bir şey yok" sözleriyle andı.

Aylin Erçel

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İlker İnanoğlu ise 2022 Mart 2025'te kaybettiği annesi Filiz Akın için "Anneler Günü'n kutlu olsun canım annem" ifadelerini kullandı.

İlker İnanoğlu ve annesi Filiz Akın

Akın Akınözü de 2024'ün Temmuz ayında kanser nedeniyle kaybettiği annesi Özlem Akınözü'nü yazar Oruç Aruoba'nın; "Bir gün, her şey susar ve sadece annenin sesi kalır insanın içinde. O da artık bir hatıra değil; varoluşun kök sesi olur" sözleriyle andı.

Özlem Akınözü