Ünlülerin Anneler Günü paylaşımı

Bugün 'Anneler Günü'...

Anneler günü nasıl ortaya çıktı? Haberi Görüntüle

Ünlüler, 'Anneler Günü'nü bulundukları paylaşımlarla kutlayarak anneliğin ne kadar kutsal olduğunun altını çizdi.

Hülya Koçyiğit: Benim canım annem, melek annem... Seni öyle çok özledim ki... Hayatımıza anlam katan, sevgisiyle dünyamızı aydınlatan, bizleri bir ömür boyu şefkatiyle saran tüm annelerin, anne adaylarının ve anne yüreğiyle bir canı sarıp sarmalayan herkesin 'Anneler Günü’nü yürekten kutluyorum. Annesini kaybetmiş herkese, evladını yitirmiş annelere tüm kalbimle sarılıyorum.

Hülya Koçyiğit ve annesi Melek Koçyiğit

Kenan Doğulu: Varlığıyla hayatımıza renk, gülüşüyle dünyamıza neşe katan canım annem... Sevgisiyle güç veren, sonsuz inancıyla hep yanımda olan ilk kahramanım... Seninle her şey daha anlamlı. 'Anneler Günü'n kutlu olsun, iyi ki varsın, seni çok seviyorum ve tabii sevgisiyle ilham veren, emeğiyle hayatlara dokunan, kalbiyle annelik eden tüm kadınların 'Anneler Günü'nü kutluyorum.

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Kenan Doğulu ve annesi Serpil Doğulu

Melek Baykal: Ailemizin direği, sultanı, biriciğimiz seni çok seviyoruz. İyi ki annemiz olmuşsun iyi ki... Allah'ım birlikte sağlıklı keyifli bir ömür bahşetsin bizlere. Annelerini kaybeden dostların annelerine de kabir rahatlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun inşallah.

Melek Baykal, kardeşi Samim Baykal ve annesi Şükran Baykal Seda Sayan: Canım annem 'Anneler Günü'n kutlu olsun. Allah'ım sana şifa versin. Seni Seviyoruz annem. Seda Sayan ve annesi Ayşe Ak Gürsaçar Seren Fosforoğlu: Yokluğun canımı yakıyor sonra aslında hiç bitmeyen varlığınla yine sen sarıyorsun yaramı, yine sen acımı durduruyor, hücrelerimdeki gücünle yine sen kaldırıyorsun beni ayağa. Her şeye rağmen yüzündeki o gülümsemeyi hatırlıyorum. Nezaketini ve merhametini... Senden öğrendiklerimle iyi bir insan, doğru bir kadın ve senin gibi sonsuz bir anne olmaya çalışıyorum. 'Anneler Günü'n kutlu olsun anne. Seren Fosforoğlu ve annesi Serda Fosforoğlu İbrahim Büyükak: Canım annem 'Anneler Günü'n kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İbrahim Büyükak'ın annesi Sevgi Büyükak ve babası Yusuf Büyükak Demet Akbağ: Tüm annelerin ve annelik duygusunu taşıyan herkesin 'Anneler Günü' kutlu olsun. Engin Altan Düzyatan: Hayatımın anneleri... Anneler Günü kutlu olsun. Engin Altan Düzyatan'ın annesi Gülşen Düzyatan, Eşi Neslişal Alkoçlar Düzyatan ve Gülşah Alkoçlar Demet Şener: Ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim. Başta canım annem Naime Şener olmak üzere tüm annelerin 'Anneler Günü'nü kutluyorum. Ayrıca her sene söylediğim gibi; yüreğinde annelik duygusu bulundurup, herhangi bir canlıya annelik yapan tüm koca yürekleri kadınların da 'Anneler Günü' kutlu olsun. Beni anne yapan bana harika evlatlık yapıp, bir gün bile beni üzmeyen canlarım İrem Kutluay ve Ömer Kutluay size de teşekkür ederim tüm kalbimle. Sizleri tarifsiz seviyorum.