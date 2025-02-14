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        Haberler Magazin Hande Erçel'den, Hakan Sabancı'ya: İyi ki doğdun sevgilim - Magazin haberleri

        Hande Erçel'den, Hakan Sabancı'ya: İyi ki doğdun sevgilim

        Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya paylaşımıyla sevgilisi Hakan Sabancı'nın hem doğum gününü hem de Sevgililer Günü'nü kutladı; "İyi ki doğdun sevgilim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 20:10 Güncelleme: 14.02.2025 - 20:10
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        Çifte kutlama
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        Uzun süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, sevgilisinin 34'üncü yaş gününü sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı.

        Sabancı ile birlikte çekilen fotoğraflarını art arda paylaşan ünlü oyuncu, mesajında duygularını şu sözlerle dile getirdi; "İyi ki doğdun sevgilim. Her yaşında daha da artarak"

        Oyuncu, Sevgililer Günü’nü de unutmadı. Erçel, son olarak Hakan Sabancı'yı öptüğü romantik bir kareyi takipçileriyle paylaştı ve altına, "Sevgilim" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Hande Erçel
        #Hakan Sabancı
        #Sevgililer Günü
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