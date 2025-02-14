Hande Erçel'den, Hakan Sabancı'ya: İyi ki doğdun sevgilim
Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya paylaşımıyla sevgilisi Hakan Sabancı'nın hem doğum gününü hem de Sevgililer Günü'nü kutladı; "İyi ki doğdun sevgilim"
Uzun süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, sevgilisinin 34'üncü yaş gününü sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı.
Sabancı ile birlikte çekilen fotoğraflarını art arda paylaşan ünlü oyuncu, mesajında duygularını şu sözlerle dile getirdi; "İyi ki doğdun sevgilim. Her yaşında daha da artarak"
Oyuncu, Sevgililer Günü’nü de unutmadı. Erçel, son olarak Hakan Sabancı'yı öptüğü romantik bir kareyi takipçileriyle paylaştı ve altına, "Sevgilim" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram