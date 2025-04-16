Hande Erçel: Farklı bir şey yapalım dedik

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hande Erçel, yeni filminin çekimleri için Bebek Parkı'ndaydı. Filmdeki rolü için kısa saçlı peruk takan Erçel, set çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hande Erçel, yeni tarzı hakkında; "Farklı bir şey yapalım dedik, beğendiyseniz ne güzel" ifadelerini kullandı.

Projenin henüz çok yeni olduğu için film hakkında konuşmak istemediğini söyleyen Hande Erçel, set haliyle görüntülenmeyi pek tercih etmediğini ifade ederek daha sonra hızlı adımlarla otomobiline yöneldi.