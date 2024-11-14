Hande Erçel: Benim için özel

"HER ŞEYE RAĞMEN BANA BU ÖDÜLÜ VERİYOR OLMANIZ BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL"

Hande Erçel, ödül konuşmasında kendisini ve oyunculuğunu eleştirenlere göndermede bulunarak; "Öncelikle şunu söylemek istiyorum; hakkımda söylenen bu kadar şeye rağmen önünüze bu kadar engel konulmasına rağmen bana ödül veriyor olmanız benim için çok özel çok gurur verici" diyerek sözlerini sonlandırdı.