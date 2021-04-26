"AŞK" SÖYLENTİLERİNE AÇIK KAPI



Erçel ve Bürsin, geçtiğimiz haftalarda İstinye'de bulunan bir spor salonundan çıkarken objektiflere takılmıştı.



Haklarında çıkan dedikodulara her zaman olduğu gibi yanıt vermemeyi tercih eden ancak günlük hayatta da her an yan yana olan çift, bu kez 'aşk' söylentilerine açık kapı bırakmıştı.