Mavi kanseri yendi
Gamze Erçel ve Caner Yıldırım'ın yaklaşık 1,5 yıldır kanser tedavisi gören kızları Mavi, hastalığı atlattı
Giriş: 01.01.2024 - 11:04 Güncelleme: 01.01.2024 - 11:14
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Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in kızı Aylin Mavi'nin sağlık sorunları yaşadığı iddia edilmişti.
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2022'nin eylül ayında basına yansıyan haberlerin ardından Gamze Erçel de iddiaları doğrulamıştı.
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Minik Mavi'den güzel haber geldi. Gamze Erçel, 4 yaşındaki Mavi’nin çocukların kanseri yendikleri zaman yaptığı gibi zil çaldığı anları sosyal medyadan paylaştı.