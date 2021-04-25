Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Hande Erçel kimdir, kaç yaşında? Hande Erçel ile Kerem Bürsin sevgili mi?

Ünlü oyuncu Hande Erçel, kariyeri kadar özel hayatı ile de gündemden düşmüyor. Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile başrolü paylaşan Hande Erçel'in hayatı merak ediliyor. Peki Hande Erçel kimdir, kaç yaşında? Hande Erçel ile Kerem Bürsin sevgili mi? İşte detaylar...

Hande Erçel kimdir, kaç yaşında? Hande Erçel ile Kerem Bürsin sevgili mi?

Hande Erçel ile Keram Bürsin, Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasının ardından baş başa Maldivler tatiline çıktılar. Ünlü oyuncuların hayranları ise "Hande Erçel ile Kerem Bürsin sevgili mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

HANDE ERÇEL İLE KEREM BÜRSİN SEVGİLİ Mİ?

Hande Erçel ile Kerem Bürsin konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ancak ünlü çiftin paylaşımları iddiaları güçlendiriyor.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel (d. 24 Kasım 1993, Bandırma),Türk oyuncu ve model. Aşk Laftan Anlamaz dizisinde Burak Deniz'in karşısında Hayat Uzun rolüyle tanınmaktadır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde okumaya devam etmektedir. 2012'de Azerbaycan'da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur.

HANDE ERÇEL'İN YER ALDIĞI DİZİLER

YılTürProjeRolNotlarKanal
2013DiziTatar RamazanKendisiYardımcı oyuncuATV
2013DiziÇalıkuşuZahideYardımcı oyuncuKanal D
2014DiziÇılgın Dersane ÜniversitedeMeryemYardımcı oyuncuShow TV
DiziHayat AğacıSelen KarahanlıYardımcı oyuncuTRT 1
2015-2016DiziGüneşin KızlarıSelin Yılmaz/MertoğluBaşrol oyuncusuKanal D
2016-2017DiziAşk Laftan AnlamazHayat Uzun/SarsılmazBaşrol oyuncusuShow TV
2017-2018DiziSiyah İnciHazalBaşrol oyuncusuStar TV
2019DiziHalkaMüjde AkayBaşrol oyuncusuTRT 1
2019DiziAzizeAzize GünayBaşrol oyuncusuKanal D
2020-DiziSen Çal KapımıEda YıldızBaşrol oyuncusuFOX

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
TELEVİZYONSurvivor eleme adayı kim oldu?
Hercai final mi? Hercai neden final yapıyor?
TELEVİZYONHercai neden final yapıyor?
Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları kimler? İşte ÇGHB 2 oyuncuları isimleri ve oyuncu kadrosu
TELEVİZYONÇok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları
Teşkilat dizisi oyuncuları isimleri ve karakterleri: Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Teşkilat dizi oyuncuları
TELEVİZYONTeşkilat dizisi oyuncuları kimler?
Kefaret oyuncuları yaşları kaç, isimleri ne? Kefaret dizisi oyuncu kadrosu ve konusu
TELEVİZYONKefaret oyuncuları kimler?
Yeni Nesil Ajan 2 oyuncuları kimler? Yeni Nesil Ajan 2 konusu nedir?
TELEVİZYONYeni Nesil Ajan 2 oyuncuları kimler?
Menajerimi Ara oyuncuları isimleri ne? Menajerimi Ara oyuncu kadrosu ve konusu
TELEVİZYONMenajerimi Ara oyuncuları kim?
Yol Arkadaşım nerede çekildi? Yol Arkadaşım filmi oyuncular ve konusu
TELEVİZYONYol Arkadaşım filmi oyuncuları kimler?
Hercai oyuncuları kimler, isimleri ne? Hercai nerede çekiliyor? İşte Hercai oyuncu kadrosu
TELEVİZYONHercai dizisi oyuncuları kimler?
TV Yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 25 Nisan 2021