Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları

Hande Erçel ile Keram Bürsin, Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasının ardından baş başa Maldivler tatiline çıktılar. Ünlü oyuncuların hayranları ise "Hande Erçel ile Kerem Bürsin sevgili mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

HANDE ERÇEL İLE KEREM BÜRSİN SEVGİLİ Mİ?

Hande Erçel ile Kerem Bürsin konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ancak ünlü çiftin paylaşımları iddiaları güçlendiriyor.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel (d. 24 Kasım 1993, Bandırma),Türk oyuncu ve model. Aşk Laftan Anlamaz dizisinde Burak Deniz'in karşısında Hayat Uzun rolüyle tanınmaktadır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde okumaya devam etmektedir. 2012'de Azerbaycan'da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur.

HANDE ERÇEL'İN YER ALDIĞI DİZİLER