Hande Kazanova'dan 13 -19 Ağustos 2018 haftalık burç yorumları
13.08.2018 - 02:55 | Güncelleme:
Bu hafta hangi burcu neler bekliyor? Ağustos ayının ortalarında nelere dikkat edilmeli? Hande Kazanova 13-19 Ağustos haftası burçları yorumladı. İşte haftalık burç yorumları ve 12 burcun dikkat etmesi gereken konular...
1
1|36
Koç Burcu
Bu hafta düzenli işleriniz ve özel hayatınıza ayıracağınız vaktiniz bol olabilir sevgili Koç ve yükselen Koçlar. İş alanlarınızda sizi kısıtlayan durumları sosyalleşerek, diğer insanlarla işbirliği içine girerek halledebilirsiniz.
2
2|36
Bu haftabaşı Mars Oğlak burcuna geçerek gerilemeye devam edecek. Kariyer ve iş alanlarınızda zorlanmalara açık bir dönem olabilir. 27 Ağustos’a kadar kendinizi ortaya koymakta zorlanabilir, toplum önünde bazı zorlanmalarla karşılaşabilirsiniz. Ağustos ayının sonuna kadar girişimlerinizi başlatmayın.
3
3|36
Bayram tatili öncesi parasal konularda işlerinizi Perşembe ve Cuma günleri düzene koyabilirsiniz. Perşembe öğleden sonra daha uygun koşullar altında olacaksınız.
Bu haftasonu nihayet iletişim gezegeni merkür düzeliyor, iletişiminizde rahatlayacaksınız. Özel ilişkilerinizde zorlandığınız konular geride kalmaya başlayacak. İş, sağlık ve yakın çevre ilişkilerinizde daha rahat hareket etmeye başlayacaksınız.
4
4|36
Boğa Burcu
Haftanız özel hayatınız için yapılması gereken konularla başlayacak sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Girişimleriniz konusunda hala acele etmemelisiniz. Bu Pazartesi itibarıyla Mars oğlak burcuna geçerek gerilemesine devam edecek. Ay sonuna kadar yabancılarla yapılacak olan işlerinize, seyahatlerinize, ticari konulara dikkat etmelisiniz. Yine Mars sizin yüksek eğitim ve akademik çalışma alanınızda gerilemeye başlayacak. Ay sonuna kadar bu alanlarda enerjinizi istediğiniz gibi ortaya koyamayabilirsiniz.
5
5|36
Bayram öncesinde hazırlıklarınızı tamamlayın, iş alanlarınızda Salı günü daha etkili hareket edebilirsiniz. Perşembe ve Cuma günleri daha çok özel hayatınıza odaklanacaksınız. Ailevi veya evle ilgili konularda önemli bir işi halletmeniz Cumartesi önem kazanıyor.
6
6|36
Pazar günü iletişim gezegeni Merkür düzeliyor. Ailevi alanlarda yaşadığınız iletişim sıkıntılarının geride kalmaya başladığını göreceksiniz. Artık daha doğru, daha net kararlar alabilirsiniz. Aşk hayatınızda, parasal işlerinizde de rahatlamalar görülebilir.
7
7|36
İkizler Burcu
Haftaya evinize, ailevi konulara odaklanarak başlıyorsunuz sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Parasal harcamalarınızı kontrollü bir şekilde yapmak isteyebilirsiniz. Bu Pazartesi itibarıyla Mars gerileyerek ortak parasal alanlarınıza kayacak ve ay sonuna kadar bu alanda mücadele sıkıntılarını karşınıza getirebilir. Bu dönemde bir borcun altına girmeyin kimseye kefil olmamaya çalışın. Yine ay sonuna kadar arkadaşlarınızın kariyerleriyle ilgili konular gündeminizde olabilir.
8
8|36
Bayrama doğru yaklaşırken haftanızı iyi planlamalısınız. Size keyif verecek olan işlerinizi haftanın ilk yarısında yapabilirsiniz. Diğer yarısında iş koşturmalarınızı doğru yönlendirmeye çalışın. Sağlığınıza haftasonuan doğru daha fazla özen gösterin. Cumartesi günü yakın çevrenizdeki insanlarla özel hayatınızı konuşabilir veya özel ilişkilerinizle sosyal çevrenizi bir araya getirebilirsiniz.
9
9|36
Pazar günü Merkür’ ün düzelmesiyle birlikte iş alanlarınızda, iletişimsel işlerinizde rahat bir nefes almaya başlayacaksınız. Artık karşınıza gelecek olan fırsatları değerlendirebilirsiniz. Aile hayatınız ve fiziki sağlığınızda rahatlamaya başlayacak.
10
10|36
Yengeç Burcu
Haftanız iletişiminiz yüksek bir şekilde başlarken, iş hayatınızda ince eleyip sık dokuyabilir, kolay memnun olmayabilirsiniz sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler.
Pazartesi itibarıyla 27 Ağustos’a kadar özel ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekecek. Evliliğiniz, ikili ilişkileriniz, ortak işlerinizde bazı girişimlerinizde zorlanabilirsiniz.Enerjiniz doğru çalışmayabilir. Eski konu ve olaylarla uğraşmak önem kazanacak. Yine partnerinizin kariyeriyle ilgili sorunlar bu dönemde ortaya çıkabilir.
11
11|36
Bayrama doğru giderken bu hafta evinizin ve özel hayatınızın detaylarına, bu alandaki planlarınıza daha fazla önem vermelisiniz. Salı günü evinizde misafir ağırlayabilir veya eviniz için bir harcamada bulunabilirsiniz. Cuma günü riskli adımlarınızda istediğiniz sonuçları alabilirsiniz. Yakalayacağınız şanslar Cumartesi günü aile hayatınıza olumlu yansıyacak. Bir para işinizi konuşabilir, çözüm oluşturabilirsiniz.
12
12|36
Pazar günü Merkür’ün düzelmesiyle beraber artık parasal konularda rahatlayacaksınız. Aksilik ve sorunlarınız geride kalmaya başlayacak. Yine yakın çevre iletişiminizde ve yurtdışı bağlantılı konularda iletişiminiz normale dönebilir.
13
13|36
Aslan Burcu
Haftanız parasal işlerinizle başlıyor sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Bu Pazartesi ticari konularda çabuk harekete geçeceksiniz ama tatmin olmanız kolay olmayacak. Pazartesi itibarıyla iş ve hizmet alanlarınıza gerileyen mars, günlük işlerinizde, hayat düzeninizde, iş ortamlarınızda erkeklerle yaşanacak sorunları oluşturabilir. Önemli iş girişimlerinden bu süreçte kaçınmalısınız. 27 Ağustos’a kadar dikkatli olun. Yine sağlığınızı bu dönemde çok zorlamayın.
14
14|36
Bayrama doğru adım adım yaklaşırken yakın çevrenizle güzel bağlantılar Salı günü devrede olabilir. İşle ilgili konularda Çarşamba günü krizlere açık olabilirsiniz ama haftanın 2. Yarısı keyifli ve şanslı etkiler ailenizle beraber kaliteli zamanları hayatınıza taşıyabilir. Cumartesi günüyse yakın çevrenizdeki insanlarla oldukça eğlenceli zamanlar sizi bekliyor.
15
15|36
Bu ayın en tehlikeli zamanları geride bırakıyorsunuz. Pazar günü Merkür’ün düzelmesiyleberaber kendinizi ve yapacağınız işleri daha rahat ifade edeceksiniz. Sosyal çevreniz ve parasal işlerinizde iletişiminiz sağlamlaşmaya başlayacak.
16
16|36
Başak Burcu
Haftaya duygusal olarak nasıl hissediyorsanız öyle başlıyorsunuz sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Yapacaklarınızı hislerinize göre yönlendirecek, etrafınızdakileri o kadar umursamayacaksınız. Bu Pazartesi itibarıyla Marsgerilemesi aşk alanınıza kayıyor. Özel hayatınızda bazı sıkışmalar, sıkıntı ve sorunlara açıksınız. Özellikle spor yapıyorsanız bu dönem enerjinizde düşüşler görülebilir. İstikrarı sürdürmekte zorlanabilirsiniz. Aşırı kontrolcü yapınızla çocuğunuzla olan adımlarınıza 27 Ağustos’a kadar dikkat edin. Maddi konularda çok açılmayın. Eski ilişkiler bu dönemde yeniden ortaya çıkabilir.
17
17|36
Bayrama doğru giderken bu hafta Salı günü parasal işlerinizde şanslısınız. Çarşamba günü riskten kaçının kendinizi bir anda krizlerin ortasında bulabilirsiniz. Birgün öncesinin heyecanınıza ve şansına güvenerek riskli adımlardan kaçının. Haftanın 2. Bölümünde kısa vadeli hedefleriniz, yakın çevrenizle girişilecek işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Cumartesi günü sahip olduklarınıza şükrecek, yaşayacağınız bir olayla aydınlanacaksınız.
18
18|36
Pazar günü 3 haftadır gerileyen Merkür düzelecek. Sağlığınız ve iletişiminizde rahat nefes almaya başlayacaksınız, kariyeriniz ve sağlığınızla ilgili konuların da yoluna girdiğini görebilirsiniz yalnız hala fikirlerinizi etrafınızla paylaşmak için desteklendiğiniz bir zamanda olmayacaksınız.
19
19|36
Terazi Burcu
Haftanız iş alanlarınızla ilgili konularda sakin ve biraz sizi zorlayarak başlayabilir sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Sosyalliği ön planda olan bir işiniz varsa kendinizi ortaya koymak kolay olmayabilir. Pazartesi itibarıyla Mars aile ve ev hayatınızı zorlayabilir. 27 Ağustos’a kadar aile hayatınızda ve ev konularında enerjinizi istediğiniz gibi ortaya koyamayabilirsiniz. Aile hayatınızdaki zorlanmalara bu dönemde dikkat edin. Yine eşinizin kariyeriyle ilgili sorunlar karşınıza gelebilir.
20
20|36
Bayramdan önceki bu son haftada Salı günü kendinizi iyi hissedeceksiniz, kendinize yatırım yapabilirsiniz. Çarşamba günü ailenizde bazı pürüzler ve krizler ortaya çıkabilir. Haftanın diğer yarısında parasal konularda getirilerinizin üzerine eğilecek, bu alanlarda Cuma günü şanslar yakalayacaksınız. Cumartesi günü arkadaşlarınızla güzel planlar devrede olabilir.
21
21|36
Pazar günü iletişim gezegeni Merkür 3 haftadan sonra düzeliyor. Sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla aranızdaki iletişim sıkıntılarını geride bırakabilirsiniz.
22
22|36
Akrep Burcu
Haftanız hareketli, fikirlerinizi ortaya koyma isteğinizle başlıyor sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Sosyal çevrenizle olan bağlantılarınıza önem vereceksiniz. Bu Pazartesi itibarıyla 27 Ağustos’a kadar yakın çevrenizle olan ilişkileriniz ve girişimlerinizde sıkıntı ve sorunlar oluşabilir. Etrafınızdaki insanlarla anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Ay sonuna kadar önemli girişimlerden kaçının.
23
23|36
Bayrama doğru ilerlerken bu hafta kendinize ve ruhunuza vakit ayırmalısınız. Sizi çok zorlayacak koşturmalardan uzak durun, haftanın diğer yarısında kendi istek ve beklentileriniz öne çıkabilir. Cuma günü yemeye, içmeye olan keyfiniz yüksek olacak. Cumartesi günü ise, sorun yaşadığınız ilişkilerinize güzel çözümlerle yaklaşabilir, sevdiklerinizle önemli konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz.
24
24|36
Pazar günü iletişim gezegeni Merkür düzeliyor. Kariyerinizdeki görüşme ve konuşmalarınızı gerçekleştirebileceğiniz, iletişiminizi sağlamlaştıracağınız bir döngüye giriyorsunuz. Parasal işlerinizde de rahatlamalar görülebilir.
25
25|36
Yay Burcu
Haftanız önemli işlerinizle başlıyor, koşturmalarınız yüksek olabilir ama memnuniyetsizliklerinizde yüksek olabilir sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Bu Pazartesi itibarıyla 27 Ağustos’a kadar maddi konularda önemli adımlar atmayın. Harcamalarınızı kontrol edin. Bir borcun altına girmeyin.
26
26|36
Bayrama doğru giderken bu hafta bazı planlarınızı gözden geçirmeli, arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirmelisiniz. Salı günü bu iş için uygunken, Çarşamba günü para işlerinizde dikkatli olmalısınız. Haftanın diğer yarısı kendinizle ve yapacaklarınızla geçecek. Arkadaşlarınızla yapacağınız gelecek planları, bir seyahat Cumartesi günü devreye girebilir.
27
27|36
Pazar günü iletişim gezegeni Merkür düzeliyor. Merkür’ün düzelmesiyle beraber sizi daha az tanıyan insanlarla olan iletişiminizde rahatlamalar yaşayacaksınız. Kariyer ve özel hayatınızda da sorunlarınızı daha kolay aşabilirsiniz.
28
28|36
Oğlak Burcu
Haftanız daha çok yabancılarla yapılacak görüşmeler, dış ortamlardaki işleriniz veya eğitim alanlarınızla başlayabilir sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Değişik ortamlar sizi daha fazla besleyebilir.
Bu Pazartesi itibarıylaMars ay sonuna kadar kişisel alanınızda gerileyecek. Kişisel adımlarınızda işleri rayına oturtmak için düşünmeden hareket edebilirsiniz. Kendinizi bu süreçte zorlama ihtimaliniz var. Aile hayatınızdaki insanların toplum önü duruçlarında, iş alanlarında sorunlarda karşınıza gelebilir. Yeni başlangıçlardan, girişimlerden 27 Ağustos’a kadar kaçının.
29
29|36
Bayrama doğru ilerlerken bu hafta işlerinizi es geçmemeli, bazı konularda doğru ilişkilerinizi devreye sokarak ilerlemelisiniz. Salı günü bu anlamda size çok yarayabilir. Çarşamba günü kariyerinizde krizlere açık görünüyorsunuz. Perşembe ve Cuma günleri sosyal çevrenizden göreceğiniz destekler sizi mutlu edebilir, Cuma günü dost meclislerinde keyfiniz yerinde olabilir. Cumartesi günü ailevi konularda güzel sonuçlar elde edilebilir, bir para işini halledebilirsiniz.
30
30|36
Pazar günü itibarıyla Merkür’ün düzelmesi parasal konularda elinizi rahatlatabilir. En azından parasal sorunlarınız için bu tarihten sonra kolları sıvayabilirsiniz. Yine iş ve eğitim alanlarınızda yaşadığınız sıkıntı ve sorunlar da geride kalacak.
31
31|36
Kova Burcu
Haftanız ödemeler, parasal konularda yapılması gerekenlerle başlayacak, büyük bir titizlikle bu işlerinizi öncelikli olarak halledeceksiniz sevgili Kova ve yükselen Kovalar.
32
32|36
Pazartesi itibarıyla Mars kadersel alanınıza geçerek gerilemesine devam edecek. 27 Ağustos’a kadar yakın çevrenizin hayatında bazı sorunlar oluşabilir. Siz de enerjinizi istediğiniz gibi yönlendiremeyeceğiniz için girişimlerden uzak durun ve sağlığınıza lütfen çok dikkat edin. Bu dönemde arkanızdan iş çeviren insanlarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz ama bir yandan da durumları iyi idare etmeniz gerekecek.
33
33|36
Bayrama doğru giderken bu hafta işlerinizi istediğiniz gibi yoluna koymak isteyeceksiniz. Salı günü iş alanlarınızda güzel gelişmeler oluşabilir. Cuma günü ise, kariyerinizde güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Cumartesi günü sevdiğinizle beraber yolculuklara, maceralara hazır olun. Kendinizi mutlu şanslı görebilirsiniz.
Pazar günü merkür’ün düzelmesiyle birlikte sevdiğiniz insanla aranızdaki sorunları düzeltebilirsiniz. Özel hayatınızda veya ortaklı işlerinizde iletişiminiz rahatlamaya başlıyor. Herşeyin yavaş yavaş yoluna girdiğini görebilirsiniz.
34
34|36
Balık Burcu
Haftaya özel ilişkilerinize odaklanarak giriş yapıyorsunuz sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Bu Pazartesi itibarıyla sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla olan işlerinizde bazı sıkıntılar ortaya çıkabilir. Ay sonuna kadar sakinliğinizi koruyun. Bazı erkek arkadaşlarınızın hayatındaki ailevi sorunlarla mücadele etmek önemli olabilir.
35
35|36
Bayrama girmeden önceki bu son haftada parasal işlerinizi toparlayabilirsiniz Salı günü yapmanız gereken ödemeler, tamamlamanız gereken evrak işleriniz varsa harekete geçin. Çarşamba günü arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde krizler ortaya çıkabilir ama tatil ve yol için Perşembe ve Cuma günleri destek alacaksınız. Özellikle Cuma günü hem işte, hem tatil planlarınızda şanslısınız.
36
36|36
Pazar günü iletişim gezegeni Merkür düzeliyor. 3 haftadır iş, hizmet ve sağlık hayatınızdaki iletişim sıkıntılarınızı düzeltmek, yaşadıklarınızı geride bırakmak için uğraşacaksınız. Özel ilişkileriniz, ailevi konularda da rahatlamalar görülebilir.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.