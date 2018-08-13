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Oğlak Burcu

Haftanız daha çok yabancılarla yapılacak görüşmeler, dış ortamlardaki işleriniz veya eğitim alanlarınızla başlayabilir sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Değişik ortamlar sizi daha fazla besleyebilir.

Bu Pazartesi itibarıyla Mars ay sonuna kadar kişisel alanınızda gerileyecek. Kişisel adımlarınızda işleri rayına oturtmak için düşünmeden hareket edebilirsiniz. Kendinizi bu süreçte zorlama ihtimaliniz var. Aile hayatınızdaki insanların toplum önü duruçlarında, iş alanlarında sorunlarda karşınıza gelebilir. Yeni başlangıçlardan, girişimlerden 27 Ağustos’a kadar kaçının.