Haftaya biraz hayalci ve geri planda duracağınız etkilerle başlıyorsunuz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Bir çok konuda duygularınızı ve düşüncelerinizi kendinize saklayabilirsiniz. Hayal gücünüz yüksek olacak. Sizin için özel olan ilişkilerinizde bazı anlaşmazlıklarınız olabilir. Hayatın olumlu yanlarına odaklanın.
Ağustos ayında daha çok özel hayatınıza yatırım yapacak, sevdiklerinizla daha fazla vakit harcamak isteyeceksiniz. Bunu da yapmalısınız sevgili Koçlar zira sosyal çevrenizde yaşadıklarınız veya oluşacak olaylar sizi kalabalık yerlere, sosyal ortamlarınıza çekmeye çalışırken siz daha çok özel ilişkilerinize odaklanmalısınız.
Perşembe günü parasal konularda risk almaktan kaçının, yine geleceğinizi ilgilendiren işlerinizde, işten elde edilecek gelirlerinizde enerjinizi parasal konularda iyi kontrol etmeye çalışmalısınız. Gerginlikler ters tepkilere neden olabilir. Köprüleri çabuk yıkabilirsiniz. Bu hafta en çok bu konulara dikkat etmelisiniz.
Bu haftabaşı sosyal çevrenizde ve arkadaş ortamlarınızda sempatik ve iyimser tavırlarınızı sürdüreceksiniz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Eviniz ve aileniz için yapmanız gerekenler arkadaş ortamlarınızda rahat hareket etmenize engel olabilir. Aynı anda bir çok işi halledemeyeceğinizi görmeli ve planlarınızı bu hafta buna göre oluşturmalısınız.
Ağustos ayına ailevi konularınıza, evle ilgili alanlarda yapılması gerekenlerle başlıyorsunuz. Her ne kadar tutulmadan aldığınız etkilerle kariyer ve iş konularınız öne geçse bile, bu ay ağırlıklı olarak özel ilişkilerinize ve aile hayatınıza önem vermelisiniz.
Perşembe günü iş ve kariyer mücadeleleriniz risk almanızı ve düşünmeden hareket etmenizi sağlayabilir. Göz önünde olacağınız yerlerde, iş hayatınızda tehlikelere ve bazı değişimlere hazır olmalısınız. Vereceğiniz tepkiler en çok size ve statünüze zarar verebilir. Bu hafta esnekliğinizi koruyun ve karşınıza gelecek olan olaylarda ani davranışlardan kaçının.
Bu haftabaşı kariyerinizde ve iş ortamlarınızda rahat ve düşünceli yaklaşımlarınızla kendi şansınızı kendiniz yaratabilirsiniz sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Bulunacağınız ortamlarda değişik koşulların işinize yarayacağını bilmelisiniz.
Ağustos ayına yakın çevre ilişkilerinizle başlayacaksınız. İletişiminize gereken özeni göstermeli öncelikli olarak etrafınızda olup biten olaylarla ilgili olmalısınız. Duyacaklarınız sizi gerginleştirebilir.
Perşembe günü hem ailevi konularınıza, hem de iletişimsel işlerinize eğileceksiniz sevgili İkizler. Seyahat halindeyseniz, tatildeyseniz beklenmedik olayların sizi sinirlendirmesine izin vermeyin. Araba kullanırken dikkatli olun, enerjinizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Bu hafta en çok bu etkiye dikkat etmelisiniz.
Bu haftabaşı farklı yerlerde bulunmak ve değişik insanlarla vaktinizi geçirmek isteyebilirsiniz sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Sizin bu uzak yerlere gitme isteğiniz veya yaptığınız planlar, aslında sıkılganlığınız ve isteksizliğinizle ilgili olabilir. Hayatın daha çok verimli ve üretken alanlarına yoğunlaşmak isteyebilirsiniz.
Ağustos ayında Maddi konular Tutulmalarla beraber gündeminizi oluşturabilir sevgili Yengeçler. Bu ay en çok parasal durumunuza, yatırımlarınıza ve elde ettiklerinize önem vermelisiniz. Yakın çevrenizle beraber yapacağınız kısa vadeli planlarınızla bu ayı keyifli geçirebilirsiniz.
Perşembe günü sosyal çevrenizdeki değişimler, parasal harcamalarınızı hızlandırabilir ve size bu alanda risk aldırabilir. Ödemelerinizden kaynaklı olarak sosyal ortamlarınızda kolay tepkiler vermeye ve kendinizi kontrol etmeye zorlanabilirsiniz. Bir arkadaşınızın başına gelecek bir olay sizi etkileyebilir. Bu dönemde kimseden borç almayın ve vermeyin.
Bu haftabaşı para konularında eliniz açık olabilir sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Düşündüğünüzden daha çok para harcayabilir veya ortaya çıkacak bir ödeme konusunda eşinize yardım etmek isteyebilirsiniz. Sağlığınız için yapacağınız ödemelerden korkmayın, unutmayın kendinize yatırım yapıyorsunuz.
Ağustos ayında kendinizi memnun etmek için yola çıkmalı, özel yaşantınızda oluşan ani gelişmelerin sizi planlarınızdan alıkoymasına izin vermemelisiniz. Parasal konularda güzel eglişmeler yaşanabilir ama yaşadığınız olumsuzluklar varsa bakış açınızı yeniden yapılandırmalısınız.
Perşembe günü hem ortaklı işleriniz ve projelerinizde, hem de özel hayatınızda bazı gerilimlere ve riskli durumlara açık olacaksınız. Enerjinizi istediğiniz gibi kontrol etmek kolay olmayacak. Göz önünde olacağınız ortamlarda sevdiğiniz insanla çatışma ve sürtüşmelerden uzak durun, bu dönemde risk almayın.
Bu haftabaşında sevdiğiniz insanla veya eşinizle vakit geçirmek isteyebilirsiniz sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Yaptığınız işlerde başkalarından destek ve onay almak isteyebilirsiniz. Yalnız geçmiş olaylara fazla takılı olmanız destek alacağınız insanlarla gerilimlere neden olabilir.
Ağustos ayında sakin olmalı, kendinize ve ruhunuzun ihtiyaçlarına daha fazla vaktinizi ayırmalısınız sevgili başaklar. Sizi aşağıya çeken duygu ve enerji durumlarından sıyrılmalısınız. O zaman iş alanlarınızda daha rahatlayacak ve sağlığınıza daha güzel hizmet edeceksiniz.
Perşembe günü iş mücadeleleriniz sinirinizi bozabilir. İş alanlarınızdaki değişimler, beklenmedik koşullara gereğinden fazla tepki verebilir, risk almak isteyebilirsiniz ama bunu yapmamalısınız sevgili Başaklar. İş seyahatlerinize dikkat edin, tanımadığınız insanlarla aranızda takışmalar yaşayabilirsiniz.
Bu haftabaşı yapılması gereken günlük işlerinizde daha planlı ve organize olmanız gerekecek sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. İşlerinizde sorumluluklarınızı bilerek ilerlemelisiniz. Kariyerinize dair güzel destekler altındasınız ama enerjinizi biraz daha yükseltmeniz gerekebilir.
Ağustos ayında eski arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Değişik organizasyonlar, eskiden tanıdığınız insanlarla kontaklarınız artması sizi mutlu edecek. Özel hayatınızdaki gerilimleri bir kenara bırakmalı, güzel gelecek günlerinizin tadını çıkartmalısınız.
Perşembe günü riskli adımlardan kaçınmalısınız. Beklenmedik olaylarla tehlikeli durumları körükleyebilirsiniz. Spor yaparken, hobilerinizle ilgilenirken, eşinizin arkadaşlarıyla olan bağlantılarınızda dikkatli olun. Özel hayatınıza, başınıza gelecek durumlara karşı hazırlıklı olmalı, ters tepkilerden kaçınmalsıınız.
Bu hafta iş ortamlarınızdan ve bu alandaki oluşumlardan vakit bulabilirseniz, kendi özel hayatınıza gereken özeni gösterebilirsiniz sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Aşk hayatınızda bazı şeyler kafanıza takılabilir. Hayatın tadını çıkarmak, hobilerinize yönelmek isterken bu hafta iş ve sosyal çevre işleriniz sizi gerilime sürükleyebilir.
Ağustos ayında kariyerinize ve iş oluşumlarınıza gereken özeni göstermeli, aile hayatınızda ani oluşacak olaylar karşısında önceliğinizi daha fazla işinize vermelisiniz. O zaman durumları daha net idare edebilecek, güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Toplum önü konuşmalarınızda yanlış anlaışmalara dikkat edin.
Perşembe günü ev, ailenizde önemli değişimler, özel hayatınızda bazı risk içeren olayları karşınıza getirebilir. Partnerinizle anlaşmak kolay olmayabilir veya onun kariyeriyle ilgili konular yüzünden aile hayatınızda huzursuzluklar yaşanabilir. Özel hayatınızda ani kararlar almamaya çalışın.
Bu haftabaşı göz önünde olduğunuz bir dönem olmasına rağmen, evinizin ve ailenizin tadını çıkarmayı isteyeceksiniz. Verilmiş sözleriniz varsa bu haftabaşı bu sözler sizi zorlayabilir. Başka insanlarla uğraşmak yerine yeni gelen haftayı ailevi konulara yönelerek huzurla karşılayın.
Ağustos ayında gezecek, dolaşacak, seyahatten, tatilden keyif alacaksınız. Eski bildiğiniz yerler size daha büyük keyif verebilir, hiç gitmediğiniz yerlere gitmektense bilindik anlara ve yerlere yönelin. Çalışıyorsanız daha önceden konuşulmuş işler devrede olacak.
Perşembe günü yakın çevrenizin sağlık sorunları ve sıkıntıları ani riskler almanıza neden olabilir. Yine iş alanlarınızda bazı sorunlara açık olabilirsiniz. Kazalara ve risk almaya yatkın olacağınız için bugünlerde araba kullanırken dikkatli olmalısınız. Ayrıca iletişiminize dikkat edin.
Bu hafta yakın çevrenizde bulunan insanlarla temas halinde olmak isteyeceksiniz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Uzun zamandır görmediğiniz veya ihmal ettiğiniz kişilerle bir arada olmak önemli olabilir. Planlarınızı iyi ayarlayın keza parasal konular sizi sıkıştırabilir ve üzerinizde stres yaratabilir.
Ağustos ayında ortak para hesabınızı iyi yapmalısınız. Harcamalarınız sizi sıkıştırırken, bazı işlerinizden beklediğiniz sonuçları alacaksınız ama henüz bu tam olmamış işlere güvenerek adımlar atmamalısınız. Seyahatleriniz ve tatil işleriniz bu ay önem kazanıyor.
Perşembe günü maddi konularda biraz zorlayıcı etkilerle başlayabilir sevgili Oğlaklar. Eğlence, çocuk ve aşk evinizdeki değişimler, sürpriz gelişmeler harcamalarınızı arttırabilir. Zorlanabilirsiniz. Bu dönemde sağlığınıza, riskli girişimlere dikkat etmelisiniz. Bu hafta en çok bu etkiye dikkat edin.
Bu haftabaşı maddi konular hayatınızda daha ağırlıklı olabilir sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Ortaklaşa para alanlarınızda tutumlusunuz ama konu sizin paranıza gelince biraz dağınık etkiler altındasınız. Bu aralar işinize gelen destekler sizi sevindirecek.
Ağustos ayında tüm oklar özel hayatınızı gösteriyor sevgili Kovalar. Özel hayatınıza ve ilişkilerinize gereken özeni göstermeyi unutmayın. Yakın çevrenizde bazı zorlanmalarınız olsa bile, sevdiğinizle iletişimi net ve sağlam tutarsanız karlı çıkarsınız.
Perşembe günü aile hayatınızdaki değişimler, beklenmedik olaylar hızlı ve riskli kararları karşınıza getirebilir. Kısıtlamalara gelemeyebilirsiniz. Yine eşinizin kariyerindeki önemli değişimlere ters tepkiler vermeye meyilli olacaksınız. Aile hayatınızda kazalara dikkat edin.
Bu haftabaşı Ay sizin burcunuzda ilerlerken keyfiniz yerinde olacak sevgili Balık ve yükselen Balıklar. İş hayatınızda konuştuklarınız, yanlış ifadeler başınıza iş açabilir. Başkalarının hayatı konusunda tutarlısınız ama iş kendi hayatınıza gelince aynı tutarlılığı ve düzeni gösteremeyebilirsiniz.
Ağustos ayında günlük rutin işleriniz önem kazanırken, özel hayatınıza ve sevdiğiniz insana ihtiyacınız artabilir. Onun yanında olmak, beraber planlar yapmak isteyeceksiniz. İş alanlarınızda gözden geçirmeniz gerekenleri ve sağlığınızı ihmal etmeyin.
Perşembe günü iletişim alanlarınızda veya yakın çevrenizdeki değişimler bazı parasal kayıpları karşınıza getirebilir. Risk almak isteyecek, düşünmeden adımlar atmaya yatkın olacaksınız. Bu dönemde hızlı kararlar almayın ve kazalara, sakarlıklara davetiye çıkaracak ortamlardan ve işlerden uzak durun.
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