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Bu haftabaşı sosyal çevrenizde ve arkadaş ortamlarınızda sempatik ve iyimser tavırlarınızı sürdüreceksiniz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Eviniz ve aileniz için yapmanız gerekenler arkadaş ortamlarınızda rahat hareket etmenize engel olabilir. Aynı anda bir çok işi halledemeyeceğinizi görmeli ve planlarınızı bu hafta buna göre oluşturmalısınız.