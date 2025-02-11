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        Haberler Objektife Takılanlar Hande Soral: Doğum günleri hüzünlü geçiyor - Magazin haberleri

        Hande Soral: Doğum günleri hüzünlü geçiyor

        3 Şubat'ta 38'inci yaşına giren, doğum gününü ailesiyle kutlayan Hande Soral, "Doğum günleri hüzünlü geçiyor genelde ya. Yeni bir yaş... Artık yaş almayı öğrendim" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 08:25 Güncelleme: 11.02.2025 - 08:25
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        "Doğum günleri hüzünlü geçiyor"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Hande Soral, eşi İsmail Demirci ile Gayrettepe'deki bir etkinlikte objektiflere yansıdı.

        3 Şubat'ta 38'inci yaşına giren ve doğum gününü ailesiyle kutlayan Hande Soral; "Doğum günleri hüzünlü geçiyor genelde ya. Yeni bir yaş... Artık yaş almayı öğrendim diyebilirim" dedi.

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        #Hande Soral
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