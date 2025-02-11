Hande Soral: Doğum günleri hüzünlü geçiyor
3 Şubat'ta 38'inci yaşına giren, doğum gününü ailesiyle kutlayan Hande Soral, "Doğum günleri hüzünlü geçiyor genelde ya. Yeni bir yaş... Artık yaş almayı öğrendim" diye konuştu
Giriş: 11.02.2025 - 08:25 Güncelleme: 11.02.2025 - 08:25
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Hande Soral, eşi İsmail Demirci ile Gayrettepe'deki bir etkinlikte objektiflere yansıdı.
3 Şubat'ta 38'inci yaşına giren ve doğum gününü ailesiyle kutlayan Hande Soral; "Doğum günleri hüzünlü geçiyor genelde ya. Yeni bir yaş... Artık yaş almayı öğrendim diyebilirim" dedi.
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