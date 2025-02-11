Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Hande Soral, eşi İsmail Demirci ile Gayrettepe'deki bir etkinlikte objektiflere yansıdı.

3 Şubat'ta 38'inci yaşına giren ve doğum gününü ailesiyle kutlayan Hande Soral; "Doğum günleri hüzünlü geçiyor genelde ya. Yeni bir yaş... Artık yaş almayı öğrendim diyebilirim" dedi.