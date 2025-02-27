Hande Soral: İsmail'i görünce şarkı söyletin Kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile evli olan, Ali adında bir oğlu bulunan Hande Soral, eşinin sesinin güzel olduğunu söyledi ve gazetecilere "Onu görünce mutlaka şarkı söyletin" dedi

Habertürk Giriş: 27.02.2025 - 14:54 Güncelleme: 27.02.2025 - 14:59 facebook

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