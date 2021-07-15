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Hande Ünsal: Serkan'la Hasret giderdik

Şarkıcı Hande Ünsal, aranjör sevgilisi Serkan Balkan ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ünsal, "Bu sıralar çok çalışıyoruz. Serkan'la bir süredir görüşemiyorduk, aramıza işler girmişti. Bugün ikimizin de işi yoktu, hasret giderdik." dedi

Hande Ünsal: Serkan Balkan'la Hasret giderdik - Magazin haberleri
"Hasret giderdik"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Hande Ünsal, geçtiğimiz gün aranjör sevgilisi Serkan Balkan ile birlikte Nişantaşı sokaklarında görüntülendi.

El ele yürürken utangaç tavırlar sergileyen ikiliden Ünsal, gazetecilerle sohbet etti.

"ARAMIZA İŞLER GİRDİ"

29 yaşındaki şarkıcı, "Hayatlarımızın şu sıralar hafifte olsa normale dönmesiyle konserlerimiz başladı. Bu sıralar çok çalışıyoruz. Serkan'la bir süredir görüşemiyorduk, aramıza işler girmişti. Bugün ikimizde işi yoktu, hasret giderdik." ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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