Hande Ünsal'dan 'evlilik' açıklaması

"O benim çok yakın arkadaşım"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hande Ünsal geçtiğimiz gün kasım ayının sonunda dinleyicilerle buluşturacağı yeni teklisinin çekimleri için hazırlıklara başladı.

Ünsal, klip çekimleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, "Bu bir ayrılık sonrası şarkısı. Bu sefer, ayrılıktan sonra üzülmeyen, güçlü bir kadın görüyoruz" dedi.

"EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUZ"

28 yaşındaki şarkıcı, aranjör sevgilisi Serkan Balkan ile olan ilişkisi hakkında da konuşarak, şu sözleri söyledi:

İlişkimiz çok güzel, tatlı tatlı ilerliyor. Şu anda evlilik düşünmüyoruz ama öyle bir karar verirsek ilk sizin haberiniz olur.

Hande Ünal, gazetecilerin "Günlerinizi nasıl geçiriyorsunuz?" sorusuna neredeyse tamamını stüdyoda geçirdiğini belirterek "Sürekli yazıyorum, besteliyorum, çok sevdiğimiz isimlere şarkılar veriyorum. Benim de şu an hazırda dört şarkım var" diyerek cevap verdi.