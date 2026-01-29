Habertürk
        Haberler Magazin Hande Yener'e "Hande Bizi Sezen'e Götür! Senfonik" davası

        Hande Yener'e "Hande Bizi Sezen'e Götür! Senfonik" davası

        NK Proje şirketinin sahibi Nurcan Karaca, Hande Yener'e; fikri ve altyapısı kendisine ait olduğunu söyleyip "Hande Bizi Sezen'e Götür! Senfonik" projesinin kendilerinden izinsiz olarak düzenlendiğini ileri sürerek dava açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 10:11 Güncelleme: 29.01.2026 - 10:11
        Çalıntı davası
        Hande Yener, Sezen Aksu'nun şarkılarını senfonik bir orkestra eşliğinde seslendireceği "Hande Bizi Sezen'e Götür" konserini 30 ve 31 Ocak'ta Ülker Sports Arena'da gerçekleştireceğini duyurmuştu.

        NK Proje şirketinin sahibi Nurcan Karacalar ise projenin kendilerinden izinsiz olarak düzenlendiğini açıklayarak dava açtıklarını duyurdu. Hukuki süreç hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hande Bizi Sezen'e Götür! Senfonik" projesine ilişkin hukuki süreç hakkında kamuoyu duyurusu;

        2024'te seyirciyle buluşturulan, tüm oluşum süreci ve fikri altyapısı Nurcan Karaca'ya (NK Projeler) ait olan "Hande Bizi Sezen'e Götür! Senfonik" projesinin, izin alınmaksızın aynı başlık ve konseptle bilet satışına açılması üzerine yorumcu Hande Yener ve bilete açan organizasyon firmasına dava açarak hukuki süreci başlatmış bulunuyoruz. Söz konusu proje; konsept geliştirme, senfonik aranjelerin en sağlıklı şekilde yapılması, senfoni orkestrası yapılanması, içerik kurgusu, başlık tasarımı, tanıtım teaser yapısı ve organizasyon modeli dâhil olmak üzere tüm yönleriyle özgün bir proje olarak NK Projeler tarafından geliştirilmiştir.

        Aynı ekiple birebir kopyalanarak yapımcısından izinsiz bilete açıldığının tespiti sonrası ilgili taraflara ihtar gönderilmiş; buna rağmen satışın devam etmesi üzerine yargı süreci başlatılarak dava açılmıştır. (İstanbul Çağlayan 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Dosya No: 2026/8) Projenin hazırlık aşaması; yüksek maliyet, ciddi risk ve uzun soluklu bir emek işçiliği sürecini kapsamaktadır. Ve projenin devam etmesiyle ancak ön hazırlık sürecindeki maddi manevi emeğin karşılığı alınabilmektedir.

        Geçen sene projenin yakaladığı rüzgarla devam konserlerini yapmamız yorumcu tarafından çeşitli bahanelerle engellenmiş ve yetkisi olmadığı, sadece yorumcu olarak projede yer aldığı halde etik dışı şekilde projeye hiçbir emeği olmayan bir organizatörle bilete açtırmıştır. Aynı proje yapısının aynı müzik direktörü, aranjör ve senfoni yapılanmasıyla yeniden hayata geçirilmesi ve bize ait konser ve prova görüntülerinin tanıtım ayağında kullanılması aleni şekilde fikir ve emek hırsızlığı niteliği taşımaktadır.

        Sanat üretiminin serbestliği ve herkesin benzer türlerde projeler geliştirme hakkı olduğu açıktır. Ancak bu özgürlüğün, başkalarının emek, fikir ve üretim süreçlerine saygı temelinde yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu sürecin yalnızca bireysel bir hak arayışı değil, aynı zamanda fikir üreticilerinin emeğinin korunması açısından kamuoyunu ilgilendiren bir etik mesele olduğuna inanıyor; hukuki süreci şeffaflıkla yürüttüğümüzü kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

        #HANDE YENER
        #Nurcan Karaca
        #Hande Bizi Sezene Götür! Senfonik
