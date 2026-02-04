Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Hande Yener sahnesinde duygu dolu anlar

        Hande Yener sahnesinde duygu dolu anlar

        Hande Yener, Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkılarından oluşan "Haydi Bizi Sezen'e Götür" konserleriyle 22 bin müzikseverle bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 17:09 Güncelleme: 04.02.2026 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hande Yener sahnesinde duygu dolu anlar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hande Yener, Sezen Aksu’nun unutulmaz şarkılarından oluşan “Haydi Bizi Sezen’e Götür” konseriyle Ülker Sport Arena’da iki gece boyunca 22 bin müzikseverle buluştu. Yener’in sahne performansı sosyal mesaj da taşıdı.

        Konser sırasında öldürülen çocuklar, kadınlar ve hayvanlar anıldı. Dev ekrana yansıtılan görseller eşliğinde salonda duygusal anlar yaşanırken, Sezen Aksu’nun şarkıları bu anlara eşlik etti.

        REKLAM

        “İNSANLARIN KIYMETİNİ KAYBETTİKTEN SONRA DEĞİL YAŞARKEN BİLMEK GEREKİYOR”

        Konser sonrası açıklama yapan Hande Yener, etkinliğin anlamına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

        Bu yalnızca bir konser değildi; kalpten kalbe kurulan bir buluşmaydı. Şarkılar söylerken birlikte hatırladık, kaybettiklerimizi andık ve yaşanan acılara gözümüzü kapatmamayı seçtik. Sezen Aksu’nun şarkıları, bu duyguyu ifade edebilmek için benim için en doğru dildi. Bu gecelerde sessiz kalmamak, hatırlamak ve hatırlatmak istedim. Aynı zamanda şunu da çok derinden hissettim: İnsanların kıymetini, onları kaybettikten sonra değil; hayattayken bilmek gerekiyor. Bu duyguyu izleyiciyle paylaşmak benim için çok anlamlıydı.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sağanak sonrası apartman bahçesindeki havuz çöktü, 7 katlı apartman tahliye edildi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir apartmanın bahçesinde bulunan yüzme havuzun toprak zeminle birlikte çökmesi sonucu 7 katlı binada yaşayan 8 aile tedbir amaçlı tahliye edildi. (İHA)

        #HANDE YENER
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı