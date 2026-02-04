Hande Yener sahnesinde duygu dolu anlar

Hande Yener, Sezen Aksu’nun unutulmaz şarkılarından oluşan “Haydi Bizi Sezen’e Götür” konseriyle Ülker Sport Arena’da iki gece boyunca 22 bin müzikseverle buluştu. Yener’in sahne performansı sosyal mesaj da taşıdı.

Konser sırasında öldürülen çocuklar, kadınlar ve hayvanlar anıldı. Dev ekrana yansıtılan görseller eşliğinde salonda duygusal anlar yaşanırken, Sezen Aksu’nun şarkıları bu anlara eşlik etti.

“İNSANLARIN KIYMETİNİ KAYBETTİKTEN SONRA DEĞİL YAŞARKEN BİLMEK GEREKİYOR”

Konser sonrası açıklama yapan Hande Yener, etkinliğin anlamına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu yalnızca bir konser değildi; kalpten kalbe kurulan bir buluşmaydı. Şarkılar söylerken birlikte hatırladık, kaybettiklerimizi andık ve yaşanan acılara gözümüzü kapatmamayı seçtik. Sezen Aksu’nun şarkıları, bu duyguyu ifade edebilmek için benim için en doğru dildi. Bu gecelerde sessiz kalmamak, hatırlamak ve hatırlatmak istedim. Aynı zamanda şunu da çok derinden hissettim: İnsanların kıymetini, onları kaybettikten sonra değil; hayattayken bilmek gerekiyor. Bu duyguyu izleyiciyle paylaşmak benim için çok anlamlıydı.”