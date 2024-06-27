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        Haberler Magazin Hande Yener sevgilisi Misha ile tatilde - Magazin haberleri

        Hande Yener sevgilisiyle tatilde

        Hande Yener, rapçi sevgilisi Misha ile Bodrum'da görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 12:22 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:26
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        Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Yaklaşık 5 yıldır rapçi Misha ile aşk yaşayan Hande Yener, sevgilisiyle Bodrum'da tatil yapıyor.

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        Çift, Gündoğan’da görüntülendi. Kaldıkları otelin iskelesinde kahvaltı yapan âşıklar, günü arkadaş grubuyla sohbet ederek geçirdi.

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        Akşam saatlerine kadar mekânın iskelesinde zaman geçiren çift, odalarına döndüğü sırada görüntülendi.

        #HANDE YENER
        #misha
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