Hande Yener sevgilisiyle tatilde
Hande Yener, rapçi sevgilisi Misha ile Bodrum'da görüntülendi
Giriş: 27.06.2024 - 12:22 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:26
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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Yaklaşık 5 yıldır rapçi Misha ile aşk yaşayan Hande Yener, sevgilisiyle Bodrum'da tatil yapıyor.
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Çift, Gündoğan’da görüntülendi. Kaldıkları otelin iskelesinde kahvaltı yapan âşıklar, günü arkadaş grubuyla sohbet ederek geçirdi.
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Akşam saatlerine kadar mekânın iskelesinde zaman geçiren çift, odalarına döndüğü sırada görüntülendi.
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