Hande Yener’in Japonya tarzı sosyal medyada gündem oldu
Ünlü şarkıcı Hande Yener, tatil için gittiği Japonya'da hayranlarıyla karşılaştı. Sokak tarzıyla dikkat çeken Yener hakkında sosyal medyada bir hayli farklı yorumlarda bulunuldu
Ünlü şarkıcı Hande Yener, tatil için gittiği Japonya’da hayranlarıyla karşılaştı. Osaka sokaklarını gezerken bir hayranıyla denk gelen Yener, birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasıyla gündem oldu.
Fotoğrafta; Hande Yener, örgülü saçları, bol kıyafetleri ve yırtık pantolonu dikkat çekerken, bu tarzı sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar, Yener’in sokak stilini ti'ye alan şu yorumlarda bulundu.