Handknattleiksfelag - Haukar rakamlar

Handknattleiksfelag ve Haukar, 12 Temmuz 2018 Perşembe günü İzlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:15. 22 puanlı Handknattleiksfelag 2. sırada bulunuyor, Haukar 13 puana sahip ve 6. sırada. Handknattleiksfelag son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Haukar, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 614 kodlu maçı oynayanlar; Handknattleiksfelag galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.50, Haukar galibiyet oranı 3.30.

Handknattleiksfelag son haftadaki Keflavik müsabasında 2-1 kazandı.

Haukar ise Selfoss maçında 2-1 yenildi.

Handknattleiksfelag, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Handknattleiksfelag, kendi sahasında 10 gol attı, 3 gol yedi.

Haukar, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Haukar, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.