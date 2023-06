DÖKÜM TAVADA ET NASIL PİŞİRİLİR?

Döküm tavada et pişirmek için etinizin kalın olması daha iyidir. Peki kalın et nasıl pişirilir? Tüm etler genişçe bir kaba konur ve üzerine zeytinyağı dökülür. Üzerine tuz, karabiber ve kekik serpilip, diş diş doğranmış sarımsaklar üzerine dizilir. Şeffaf folyo ile sarılır. Otuz dakika bu şekilde bekletildikten sonra ızgara tava ateşe oturtulur. Fırça yardımıyla çok az yağlanır ve iyice ısıtılır. Isıtılan tavaya biftekler konulur ve pişirilir. Eğer biftek ızgaraya yapışmış ise henüz pişmemiştir, yapışmadan et kendini bırakana kadar pişirip sorunsuzca çevrilebildiği zaman pişmiş demektir. Pişen et tüketilmeden hemen önce alüminyum folyoya sarılıp iki dakika bekletilir.