Hafıza güçlendiren besinler

Yaşlılık belirtisi olan hafızanın zayıflaması, yetersiz beslenme sonucunda da ortaya çıkabilmektedir. Flavonoid içeren meyveler, renk çeşitliliği olan sebzeler, esansiyel yağ asitleri olan balıklar hafızayı güçlendirici özelliklere sahiptirler.

Hafızanın güçlenmesi için yenmesi gerekenler:

Hafızaya etki edebilecek gıdaların bazıları listelenmiştir. Ancak bazıları sağlık sorunları olanlar ve ilaç kullananlar için dikkakli alınması ya da hekim tarafından önerilmeden alınmaması gereklidir.

Sebzeler; K vitamini açısından zengin, polifenol ve fisetin bileşenleri içermeleri nedeniyle hafızayı güçlendiği ve hatta Alzheimer hastalığında hatırlamayı sağlayan etkileri vardır.( kırmızılahana-polifenol; soğan-fisetin )

Meyveler; antioksidan içermesi ve bu sayede serbest radikallere karşı hücrewleri koruması açısından önemlidir. Ayrıca belleğin güçlenmesini sağlayanantosiyanin içermeleri ayrıca fark yaratır. Çilek, yaban mersini, böğürtlen, portakal, kivi, elma ve kırmızı üzüm örnekleridir.

Balıklar;omega 3 açısından hafızanın güçlenmesine fayda sağlarlar. Özellikle Alzheimer hastalığının ilerlemesinin önlenmesinde etkilidir. Ton, somon ve yağlı deniz balıkları tüketilmesi beynin ihtiyacı olan omega3 sağlanması için haftada 2 kere tüketilmelidir. Ancak aşırı tüketilmesinde nkaçınmak gereklidir.

Süt ve süt içeren gıdalar; yoğurt, süt ve peynir protein açısından destek olarak hafızanın gelişmesine ve odaklanmaya fayda sağlar.

Kuruyemişler; ay çekirdeği ve kabağın içerdiği mineraller uykusuzluğu düzenler ve kavrama olgunu artırır ve düşüncenin gelişmesini sağlar.

Kepek içeren tahıllar; B6 ve B12 açısından zengin olan kepek ekmeği, yulaf ve esmer pirinç gibi gıdalar beyni korur ve konsantrasyon gücünü artırır.

Yeşil çay;kolesterol ve homosisteini azaltarak beyin işvlerinin korunmasını sağlar.

Yumurta; A, B, B12 ve D vitamini açısından zengin olması, hafızanın güç kazanmasına etki eder.

Çikolata; bitter çikolata endorfin salgılamasını çoğaltarak ruh halinin düzelmesini ve konsantrasyonun artmasını sağlar.

Ispanak;folat ve B vitamini zengini olması homosisteininnoronlarının etkisini azaltarak beyne ve hücreler taşınan enerjinin artmasına yardımcı olur. Ve hafızayı güçlendirir.