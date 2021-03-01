Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni kararları vatandaşlarla paylaştı. Kademeli olarak başlayan normalleşmede bazı illere öncelik tanındı. Peki kademeli normalleşme ve okullar hangi illerde başladı? İşte o illerin listesi...

HANGİ SINIFLAR OKULA BAŞLIYOR?

Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8’inci ve 12’nci sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.

Düşük ve orta riskli illerde, ilaveten ortaokullar ve liseler dâhil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacaktır.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde ise, genel uygulamanın dışında, sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.



