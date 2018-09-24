Göğüs hastalıklarının toplumda görülme sıklığı hayli yüksek. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre hastalık özelinde bakıldığında astım hastalığı için oran yüzde 5 -10, KOAH (40 yaş üzeri grupta) için yüzde 10 - 20, akciğer kanseri için ise yüz binde 41 olarak belirtiliyor. Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, göğüs hastalıkları arasında öldürücülüğü en yüksek olan faktörlerin akciğer kanseri ve KOAH olduğuna dikkat çekiyor.

EN BÜYÜK RİSK SİGARA

Solunum sistemi hastalıklarından en sık görülen KOAH ve akciğer kanserinin en önemli nedeninin sigara kullanımı olduğu belirtiliyor. Toplumda sigara kullanımının azaltılmasıyla bu hastalıkların görülme sıklığında doğal bir düşüş meydana gelse de uzmanlar sigara karşıtı politika ve kampanyalarla hem insanların sağlığının korunacağını hem de ülkelerin bu hastalıklardan dolayı oluşan yüksek tedavi ve bakım maliyetlerinden kurtulacaklarını söylüyor. Bu anlamda daha sağlıklı bir toplum ve daha temiz hava için sigara karşıtı mücadeleye hiç ara verilmeden devam edilmesi gerekiyor.

GENETİK FAKTÖRLER ETKİLİ

Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, göğüs hastalıkları söz konusu olduğunda özellikle de astım hastalığında genetik yatkınlığın etkisinin azımsanmayacak kadar çok olduğunu söylüyor. Anne ya da babasının biri astımlı olan bir çocuğun astım riskinin yüzde 30, anne ve babanın her ikisinde de astım olması durumunda ise çocuğun astımlı doğma riskinin yüzde 60 olduğu belirtiliyor. Çetinkaya, bu anlamda ailesinde astım ya da alerji öyküsü olanların bunu ciddiye alması ve düzenli muayene olmayı ihmal etmemesini öneriyor.

BU BELİRTİLER VARSA ACİL DOKTORA

* Öksürükle birlikte kan tükürme

* 3 haftadan uzun süren öksürük

* Göğüs ağrısı

* Nefes darlığı

GÖĞÜS HASTALIKLARI

* Astım

* KOAH

* Akciğer kanseri

* Tüberküloz (verem)

* Zatürree ( pnömoni)

ÖKSÜRÜKLE BİRLİKTE KAN TÜKÜRMEYE DİKKAT!

Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, kendilerini ve hastaları en çok korkutan belirtinin öksürükle birlikte kan tükürme ya da balgamda kan görülmesi olduğunu ve bu belirtinin olduğu kişilerin hiç zaman geçirmeden konunun uzmanına başvurması gerektiğini söylüyor.

HANGİ ÖKSÜRÜK HANGİ HASTALIĞA İŞARET EDER?

* Kendiliğinden ya da ilaçla geçen geçen aralıklı öksürük ve nefes darlığı - ASTIM

* Öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığı - KOAH

* Öksürük, kanlı balgam çıkarma – AKCİĞER KANSERİ

* Öksürükle birlikte kan tükürme, gece terlemesi, iştahsızlık, zayıflama – AKCİĞER TÜBERKÜLOZU ( Verem)

* Göğüs ağrısı, nefes darlığı - PULMONER EMBOLİ ( Akciğer damarlarının pıhtıyla tıkanması )

EN SIK KARŞILAŞILAN 3 GÖĞÜS HASTALIĞI

* Astım

* KOAH

* Akciğer kanseri

EN KOLAY TEDAVİ EDİLEN GÖĞÜS HASTALIKLARI

* Tüberküloz ( Verem)

* Astım

TEDAVİSİ HALA ZOR OLAN HASTALIK

* Akciğer kanseri

SON YILLARDA TEDAVİSİ OLAN HASTALIK

* Nedeni belli olmayan akciğer fibrozisi

GÖĞÜS HASTALIĞINDAKİ EN ÖNEMLİ RİSKLER

* Sigara kullanımı

* Hava kirliliği

BULAŞICI GÖĞÜS HASTALIKLARI

* Tüberküloz

* Pnömoni (zatürree)

HANGİ MESLEKLER HANGİ HASTALIKLARI TETİKLER?

* FIRINCI ASTIMI - Fırıncılarda un solumaya bağlı oluşur.

* OTO BOYACILARININ MESLEKİ ASTIMI - Oto boyacılarında tiner ve boya kokusunun solunması nedeniyle meydana gelir.

* FREN BALATASI, GEMİ SANAYİİ VE İZOLASYONDA ÇALIŞANLARDA AKCİĞER ZARININ KANSERİ - Asbest (lifsel mineral) temasına bağlı olarak akciğer zarında sıvı toplanması ve akciğer fibrozu ( büzüşmesi ) nedenli gelişir.

* ÇİFTÇİ AKCİĞERİ - Çiftçilerde küflü otların tozlarının solunması kaynaklı oluşur.

* KUŞ BESLEYENLERİN MİKROPSUZ ZATÜRRESİ - Kuş besleyenlerde kuşların gübreleri nedenli meydana gelir.

* BERİLYOZİS - Floresan lamba üretimi yapan atölye ya da fabrikalarda berilyum solunması nedenlidir.

GÖĞÜS AĞRISININ NEDENLERİ

* Akciğer zarında sıvı toplanması( plörezi )

* Akciğer zarında hava toplanması ( pnömotoraks )

* Akciğer damarlarının pıhtıyla tıkanması ( pulmoner emboli )

* Akciğer kanseri

HANGİ TİP GÖĞÜS AĞRISI HANGİ HASTALIĞIN BELİRTİSİ

Ani göğüs ağrısı: Akciğer zarında hava toplanması, akciğer damarlarının pıhtıyla tıkanması

Uzun süreli göğüs ağrıları: Akciğer zarında sıvı toplanması, akciğer kanseri