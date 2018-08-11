Hangi ülkede hükümdar değiştiğinde bozuk paralardaki yüz resmi öncekinin tersine döner? sorusu bozuk paralar ve ülke gelenekleriyle ilgili önemli bir soru. Kim Milyoner Olma İster isimli televizyon yarışmasında 15 bin liralık ödül için yarışmacıya bu soru yöneltildi. Peki doğru cevap ne? Hangi ülkede hükümdar değiştiğinde bozuk paralardaki yüz resmi öncekinin tersine döner?

HANGİ ÜLKEDE HÜKÜMDAR DEĞİŞTİĞİNDE BOZUK PARALARDAKİ YÜZ RESMİ ÖNCEKİNİN TERSİNE DÖNER?

Hangi ülkede hükümdar değiştiğinde bozuk paralardaki yüz resmi öncekinin tersine döner? sorusu için yarışmacı bir fikri olmadığını söyleyerek önce telefon jokerini, sonra seyirciye sorma jokerini en son da çift cevap hakkı jokerini kullandı. Şıklarda Birleşik Krallık, Japonya, Suudi Arabistan ve İsveç yer alıyor. Yarışmacı önce seyircilerin çoğunlukla verdiği cevabı vererek Suudi Arabistan yanıtını verdi. Ancak cevap yanlış çıktı. Daha sonra yarışamcı Birleşik Krallık yanıtını verdi. Doğru cevap Birleşik Krallık çıktı.

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