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        Haberler Spor Futbol İspanya Hansi Flick'ten sözleşme açıklaması - Futbol Haberleri

        Hansi Flick'ten sözleşme açıklaması

        Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Inter'le karşılaşacakları maç öncesi sözleşmeyle ilgili sorulan soruyu cevapladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 18:20 Güncelleme: 29.04.2025 - 18:20
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        Hansi Flick'ten sözleşme açıklaması!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Inter'i ağırlayacak olan Barcelona'nın teknik direktörü Hansi Flick, yeni sözleşme konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

        Alman teknik adam, Barcelona ile 2026'da bitecek sözleşmesini uzatıp uzatmayacağına yönelik gelen sorunun ardından, "Sanırım gelecek yıl da burada antrenörlük yapacağım. Her zaman söylediğim gibi, gelecek sezonun sonuna kadar süren bir projemiz var. Burada çalışmaktan ve Barcelona'da yaşamaktan çok mutluyum. Ancak şu anda bunları konuşmak için doğru zaman değil, başarabileceğimiz şeylere odaklanmalıyız. Bu, benim durumumdan çok daha önemli. Sözleşme konusunu düşünmüyorum." yanıtını verdi.

        Barcelona, sezon başında Hansi Flick ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Alman teknik adam yönetiminde İspanya Kral Kupası'nı kazanan Barcelona, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde de Inter ile karşılaşacak.

        Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, ligde de 76 puanla en yakın takipçisi Real Madrid'in 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

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