Hapimag Bodrum’dan yerel istihdamı artırmak için muhtarlarla iş birliği   

Hapimag Sea Garden Resort, cep telefonunun olmadığı, sürdürülebilirliğin henüz konuşulmadığı 1994 yılından bu yana turizmde sürdürülebilirliğin öncülüğünü yapıyor. Sadece konaklama hizmeti sunmayı değil doğaya, kültüre ve topluma değer katmayı hedefleyen Hapimag Bodrum, yerel değerlere dayalı faaliyetlerinde yerel istihdama öncelik veriyor. Sürdürülebilirliği sadece çevresel önlemler değil, aynı zamanda kültürel mirasa ve sosyal faydaya da yatırım olarak gören tesis, bu ay Türk Havayolları sponsorluğunda Hapimag Sea Garden Hasat Günleri’nin yedincisini düzenledi.

Hasat Günleri kapsamında bir araya geldiğimiz Hapimag Güney Ülkeleri Tatil Köyü Operasyon Müdürü Kerem Demirkol ile turizmde sürdürülebilirlik ve Hapimag’ın faaliyetlerini konuştuk. Demirkol, sürdürülebilirlik anlayışlarını “Hapimag olarak turizmi sadece eğlenceli bir hizmet olarak değil, doğayı koruyan, toplulukları güçlendiren, yerel kültürü ve ekonomiyi destekleyen bir sorumluluk alanı olarak görüyoruz” diye özetledi.

İSVİÇRELİ BİR KAÇ AİLE KURDU

Türkiye, İsviçre, İspanya, Hollanda, Portekiz, İtalya, Yunanistan ve Fas’ta bulunan toplam 26 tesisin operasyonlarından sorumlu olan Demirkol, 26 yıldır çalıştığı Hapimag’ın kuruluş hikayesini anlatırken, 1960 yılında İsviçre’de birkaç ailenin bir araya gelerek “Her yıl bir yere gideceğimize bir yeri satın alalım, oraya tatile gidelim” diye yola çıktıklarının bilgisini verdi. Demirkol “İsviçre’de kooperatifler şirket olabiliyor. Hapimag de bir kooperatif. Dünyadaki ‘devre tatil’ sisteminin de ilk örneklerinden. Bugün geldiğimiz noktada ise 125 bin üye ve 56 tesisimiz var. Üyelerimizin ülke dağılımına baktığımızda Almanya 85 bin üye ile en fazla olan ülke. Türkiye’den 6 bin üyemiz var” dedi. Demirkol’un verdiği bilgiye göre Hapimag’in devre tatil sisteminde üyeler, öncelikle 3 bin İsviçre Frankı bedeli ödeyerek tatil payı alıyor. Bir tatil payı karşılığında 60 puan sahibi olunuyor. Puanlar rezervasyon için önemli. Çünkü her tesisin, aylara ve oda sayısına göre puanları değişiyor. Yüksek sezonda çok daha fazla puana ihtiyaç duyulduğu için birden fazla tatil payı da alınabiliyor. Tatil payları bir seferlik ödeniyor. Ayrıca, yıllık aidat ve yan gider ödemeleri bulunuyor. Puanları üyenin istediği başkası da kullanabiliyor veya üye tarafından satılabiliyor.

Hapimag Bodrum'un diğer Hapimag'lardan ayıran özelliği ise Türkiye'deki mevzuatlardan kaynaklı otel bölümünün de olması. 1990-1994 yıllarında bilgisayar programlarının olmadığı yıllar ve inşaatı elle çizilen projeyle yapılan Hapimag Bodrum'un sürdürülebilirlik ise isminde gizli. Demirkol, Hapimag Sea Garden Resort'un isminin nereden geldiğini şöyle anlatıyor: "1992 yılında deniz suyunu arıtma ve pis su arıtma tesisini kurmuşlar. Bu şu anlama geliyor. Denizden aldığımız suyu arıtıyoruz. Banyo, mutfak ve genel alanlarda bu suyu kullanıyoruz. Kullandıktan sonra pis su arıtma gidiyor. Buradan ise bahçe sulamaya dönüşüyor. Sea Garden, aslında denizden aldığını tekrar bahçeye veren anlamında." Sürdürülebilirliğin tesisin temelinde, başlangıcından itibaren olduğunu belirten Demirkol, "Bizim için sürdürülebilirlik, sadece çevresel önlemler değil, aynı zamanda kültürel mirasa ve sosyal faydaya da yatırım yapmak anlamına geliyor" dedi. KADIN VE YEREL İSTİHDAMI ÖNEMSİYOR Sürdürülebilirliği çevresel önlemlerin ötesine taşıdıklarını belirten Demirkol, şunları söyledi: "Bodrum'daki varlığımız, 31 yıldır sürdürülebilirliğe, yerel kalkınmaya, kadın ve yerel istihdamına dayalı bir modele dönüşmüş durumda. Yerel istihdama çok değer ve önem veriyoruz. Bu doğrultuda, her kış dönemi insan kaynakları ekibimiz köy muhtarlarıyla iş birliği içinde kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Öncelikle bölgedeki iş gücü ve ihtiyaçlara dair bir durum değerlendirmesi yapıyoruz. Daha sonra, potansiyel adaylarla ön görüşmeler gerçekleştiriyor ve yaz döneminde hayata geçireceğimiz istihdam planlamalarını bu veriler doğrultusunda şekillendiriyoruz. 700 tane çalışanımız var. Bunun 100'ü daimî kadro, diğer kısmı ise sezonluk ve öğrencilerden oluşuyor. Öğrencilere istihdam sağlıyor, iş öğretiyoruz. Kadın erkek çalışan oranımız eskiden çok düşüktü. Son altı yılda kadın çalışanlara ağırlık verdik. Şu anda yüzde 45-50 dengesine geldi. Bunu da sürdürülebilirliğin bir parçası olarak görüyoruz."

Çevre dostu çözümleri ve enerji ihtiyacının önemli bir kısmını güneşten sağlayan Hapimag Sea Garden'da mutfağın reçelinden ununa kadar pek çok ürün ya kendi bahçelerinde yetiştiriliyor ya da yerel üreticilerden alınıyor. Böylece hem üretici kazanıyor hem çevre korunuyor hem de misafirlere özgün bir Bodrum deneyimi sunuluyor. Hasat Günleri'nde zeytinyağının sürdürülebilir yaşama katkısı anlatıldı Gastronomi, spor turnuvaları etkinlikleri gibi organizasyonlarla yerel kültürü ve üretici ağını destekleyen Hapimag Sea Garden Resort, Türk Havayolları sponsorluğunda Sea Garden Hasat Günleri'nin yedincisini düzenledi. Bu yılki tema, zeytinyağının sadece mutfakta değil; beslenmeden sağlığa, bakımdan sürdürülebilir yaşama kadar nasıl bir değer taşıdığı üzerineydi. Akademisyenlerden şeflere, sağlık uzmanlarından ekolojistlere kadar pek çok isim etkinlikteydi. Etkinliğin açılışına Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, İlçe Tarım Müdürü Muammer Bektaş ve Muğla Ticaret Borsası Meclis Başkanı Uğur Özen de katıldı. Etkinliğe uluslararası perspektif kazandırmak amacıyla Türk uzmanların yanı sıra yabancı panelistler de zirvede yer aldı. Zirvenin açılış konuşmasını sağlık ve wellness, Akdeniz diyeti yaşam tarzı ve zeytinyağı beslenmesi alanlarında uluslararası alanda tanınan Dr. Simon Poole yaptı. İtalya'dan Emanuela Tamburini, aile mirası zeytin üretimi konusundaki birikim ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.