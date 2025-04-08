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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Hapoel Shlomo Tel-Aviv - Gran Canaria: 74-65 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Hapoel Shlomo Tel-Aviv - Gran Canaria: 74-65 (MAÇ SONUCU)

        Hapoel Shlomo Tel-Aviv, BKT Avrupa Kupası (EuroCup) final serisi ilk maçında Dreamland Gran Canaria'yı 74-65 yenerek 1-0 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 22:35 Güncelleme: 08.04.2025 - 22:35
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        EuroCup finalinin ilk maçı Hapoel'in!
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        BKT Avrupa Kupası (EuroCup) final serisi ilk maçında Hapoel Shlomo Tel-Aviv, Dreamland Gran Canaria'yı 74-65 mağlup etti.

        İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo Tel-Aviv ile İspanya ekibi Dreamland Gran Canaria, Bulgaristan'ın Samokov kentindeki Samokov Arena'da karşılaştı.

        Müsabakanı 74-65 kazanan Hapoel Shlomo Tel-Aviv, final serisinde 1-0 öne geçti.

        İKİNCİ MAÇ 11 NİSAN'DA

        Final serisinin ikinci maçı, 11 Nisan Cuma günü İspanya temsilcisinin ev sahipliğinde Gran Canaria Arena'da oynanacak. Hapoel bu maçı da kazanması halinde şampiyon olacak ve gelecek sezon EuroLeague'de mücadele etme hakkı kazanacak.

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