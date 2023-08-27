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        Haberler Sağlık Hapşırdığımız zaman kalp ve organlar durur mu?

        Hapşırırken kalp gerçekten durur mu?

        Hapşırıkken kalp duru iddiasından dolayı birçok kişi hapşıran insana "Çok yaşa" der. Hatta hapşırırken bütün organların anlık olarak durduğuna dair söylentiler de mevcuttur. Peki hapşırıkken kalp gerçekten anlık da olsa durur mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 17:18 Güncelleme: 27.08.2023 - 17:18
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        Hapşırma sırasında hissedilen basınç nedeniyle sanki organların bir kısmı duruyormuş gibi algılanır. Halk arasında da hapşıran kişinin kalbinin anlık olarak durduğu sanılarak "Çok yaşa" denir. Bu tabir antik zamanlara kadar dayanıyor.

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        ŞİDDETLİ BASINÇ NEDENİYLE KALBİN DURDUĞU ZANNEDİLİR

        Yüksek şiddetli bir kasılma ve güçlü nefes verme refleksi olarak tanımlanan hapşırma sırasında beyin vücuda derin nefes alma komutu yollar. Böylece bütün göğüs kafesi genişler ve akciğer basıncı yükselir. Bu süreçte burnu rahatsız eden etkenin giderilmesi hedeflenir.

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        HAPŞIRIRKEN KALP ASLA DURMAZ

        Bilinenin aksine hapşırma sırasında kalp hiçbir şekilde durmaz. Amerikan Kardiyoloji Koleji'nin eski başkanı Prof. Dr. Richard Conti hapşırmanın insanda "kalbin teklemesi" hissini uyandırmasından dolayı böyle bir algının oluştuğunu söylüyor. Yapılan hiçbir araştırmada hapşırma sırasında kalbin işleyişinin aksadığı tespit edilmemiştir.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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