Hareket CEO’su Abdullah Altunkum, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) 2025 Seçimli Olağan Genel Kurulları kapsamında DEİK Türkiye – Katar İş Konseyi Başkanlığı görevine seçildi.

Ağır yük kaldırma, proje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanlarında Orta Doğu ve Körfez bölgesinde önemli projelere imza atan Hareket, Katar’da ve bölgede edindiği güçlü operasyonel deneyimle öne çıkıyor. Hareket’in enerji, altyapı ve endüstriyel yatırımlar odağındaki etkin varlığı, Hareket CEO’su Abdullah Altunkum’un yeni görevinde Türkiye – Katar iş dünyası arasında somut ve sonuç odaklı iş birlikleri geliştirilmesine önemli katkı sağlayacak.

Yeni göreviyle ilgili değerlendirmede bulunan Hareket CEO’su Abdullah Altunkum, “DEİK 2025 Seçimli Olağan Genel Kurulları sonucunda, DEİK Türkiye – Katar İş Konseyi Başkanlığı görevini üstlenmekten büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Katar ile Türkiye arasındaki köklü ilişkileri; DEİK Başkanı Nail Olpak’ın önderliğinde, Yürütme Kurulumuzla birlikte ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere daha ileri bir seviyeye taşımayı, sürdürülebilir ve karşılıklı değer üreten iş birlikleriyle güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle diğer İş Konseylerine seçilen tüm Başkan ve Yürütme Kurulu Üyelerimizi tebrik ediyor, güven ve destekleri için tüm delegelerimize içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni dönemin hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.