Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.975,84 %0,97
        DOLAR 43,3557 %0,19
        EURO 50,9415 %-0,03
        GRAM ALTIN 6.884,57 %0,68
        FAİZ 34,77 %-0,91
        GÜMÜŞ GRAM 138,37 %3,48
        BITCOIN 89.176,00 %0,01
        GBP/TRY 58,6697 %0,24
        EUR/USD 1,1742 %-0,11
        BRENT 65,18 %1,75
        ÇEYREK ALTIN 11.255,45 %0,68
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hareket CEO’su Abdullah Altunkum DEİK Türkiye – Katar İş Konseyi Başkanlığı’na seçildi - İş-Yaşam Haberleri

        Hareket CEO’su Abdullah Altunkum DEİK Türkiye Katar İş Konseyi Başkanlığı’na seçildi

        Hareket CEO'su Abdullah Altunkum, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) 2025 Seçimli Olağan Genel Kurulları kapsamında DEİK Türkiye – Katar İş Konseyi Başkanlığı görevine seçildi. Türkiye ile Katar arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi hedefiyle faaliyet gösteren İş Konseyi'nin yeni dönemine liderlik edecek olan Altunkum, iki ülke arasındaki iş birliklerinin daha sürdürülebilir, katma değerli ve uzun vadeli bir yapıya kavuşması için çalışacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2026 - 16:11 Güncelleme: 23.01.2026 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altınkum, İş Konseyi Başkanı oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hareket CEO’su Abdullah Altunkum, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) 2025 Seçimli Olağan Genel Kurulları kapsamında DEİK Türkiye – Katar İş Konseyi Başkanlığı görevine seçildi.

        Ağır yük kaldırma, proje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanlarında Orta Doğu ve Körfez bölgesinde önemli projelere imza atan Hareket, Katar’da ve bölgede edindiği güçlü operasyonel deneyimle öne çıkıyor. Hareket’in enerji, altyapı ve endüstriyel yatırımlar odağındaki etkin varlığı, Hareket CEO’su Abdullah Altunkum’un yeni görevinde Türkiye – Katar iş dünyası arasında somut ve sonuç odaklı iş birlikleri geliştirilmesine önemli katkı sağlayacak.

        Yeni göreviyle ilgili değerlendirmede bulunan Hareket CEO’su Abdullah Altunkum, “DEİK 2025 Seçimli Olağan Genel Kurulları sonucunda, DEİK Türkiye – Katar İş Konseyi Başkanlığı görevini üstlenmekten büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Katar ile Türkiye arasındaki köklü ilişkileri; DEİK Başkanı Nail Olpak’ın önderliğinde, Yürütme Kurulumuzla birlikte ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere daha ileri bir seviyeye taşımayı, sürdürülebilir ve karşılıklı değer üreten iş birlikleriyle güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle diğer İş Konseylerine seçilen tüm Başkan ve Yürütme Kurulu Üyelerimizi tebrik ediyor, güven ve destekleri için tüm delegelerimize içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni dönemin hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO

        Üzerinde çökertme oynadığı, buzu kesip suya böyle girdi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 genç kızın hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kazada, kazaya neden olan sürücünün 144 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. (İHA)

        #DEİK
        #Abdullah Altunkum
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor