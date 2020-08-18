Hariri suikastı davasında karar açıklandı!

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Lübnan'da 2005 yılında gerçekleşen Refik Hariri suikastına ilişkin BM destekli Lübnan Özel Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı.

Mahkeme kararında, Hariri suikastında Hizbullah liderliğinin ve Suriye hükümetinin dahli olduğuna dair bir kanıt bulunamadığını açıkladı.

"HARİRİ SUİKASTI LÜBNAN'I VE BÖLGESEL DENKLEMİ HEDEF ALMIŞTI"

Lübnanlı siyaset uzmanı Munir er-Rabih ise "Eski Başbakan Refik Hariri suikastı, Lübnan ve bölgesel denklemi hedef almıştı." dedi.

Mahkeme kararının Lübnan'daki Saad Hariri öncülüğündeki Sünniler için yeni bir fırsat doğurması gerektiğine vurgu yapan Rabih, Sünnilerin ulusal birlik denklemindeki yerlerini almaları için bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

Geçen hafta istifasını sunan ve geçici olarak görevine devam eden Hizbullah'a yakın Hassan Diyab hükümetinin Sünnileri temsil etmediğini savunan Rabih, Diyab kabinesinin Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiki Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın partisi Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi'nin kontrolünde görev yaptığını ifade etti.

"Hizbullah, ülkede olabilecek bir Sünni-Şii çekişmesinin önüne geçmek için mahkemeyi tanımadığını söylüyor." diyen Rabih, iki mezhebin mensupları arasında herhangi bir gerginlik yaşanmaması için Hizbullah ile Hariri arasındaki iletişim hatlarının açık tutulduğuna işaret etti.

Rabih, Hariri'nin mahkeme kararına ilişkin sergileyeceği tutuma dair ise şunları söyledi:

"Hariri'nin, babasının suikast davasının ailevi veya mezhepsel bir dava olmadığının altını çizerek, bunun ulusal bir dava olduğu yönünde tansiyonu yüksek tutması bekleniyor. Hariri, suikast davasında suçlu bulunanların teslim edilmesi söylemi üzerindeki tutumunu sürdürecektir."

ULUSLARARASI LÜBNAN MAHKEMESİ NASIL KURULDU?

Refik Hariri, ülkedeki askeri ve istihbari varlığıyla nüfuz sahibi Suriye yönetimiyle ters düşmesinden kısa bir süre sonra 14 Şubat 2005'te bir ton patlayıcı taşıyan bomba yüklü bir araçla düzenlenen suikast sonucu beraberindeki 21 kişiyle hayatını kaybetti.

Hariri'nin öldürülmesinin ardından ülke çapında kitlesel protestolar düzenlendi ve Suriye rejimi, uluslararası baskıların da gölgesinde Lübnan'daki 30 yıllık askeri varlığını sonlandırmak zorunda kaldı.

Şam'ın Lübnan'daki askeri varlığının sona ermesinin ardından, ülke içinde Esad rejimine karşı gelen Lübnanlı farklı isimler faili meçhul cinayetlere kurban gitti.

Lübnan hükümeti, ülkedeki bölünmüşlük ve bu dönemdeki karışıklığı da dikkate alarak, Hariri suikastı konusunu BM'ye devretti. BM Güvenlik Konseyi, 29 Mart 2006'da Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin kurulmasına karar verdi.

Hollanda'da bulunan Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, Haziran 2007'de statüsünün yürürlüğe girmesinden sonra 1 Mart 2009'da çalışmalarına başladı.

Refik Hariri ile 21 kişinin öldüğü, 226 kişinin yaralandığı saldırının soruşturulduğu dosyada, 297 tanık ifadesi ve 3 bin 131 belge delil olarak bulunuyor.

Mahkeme, 30 Haziran 2011'de Hizbullah örgütü üyeleri olan Selim Cemil Ayyaş, Mustafa Emin Bedreddin, Hüseyin Hasan Anisi ve Esed Hüseyin Sebra hakkında "Hariri suikastını planlamak ve düzenlemek" suçundan tutuklama kararı vermişti.

Mahkemenin tutuklama kararı verdiği 4 Hizbullah üyesi halen bulunamadığı için 2 Şubat 2012'de zanlıların gıyabında yargılanmasına başlanmıştı. Zanlılar için savcıların hazırladıkları iddianamelerin 16 Ocak 2014'te okunmasıyla, 2005'teki Hariri suikastının ilk duruşması gerçekleştirilmişti.

Suikastın planlayıcısı olmakla suçlanan Hizbullah liderlerinden Bedreddin, 2016 yılında Suriye'de öldürülmüştü.

BM Güvenlik Konseyince Hariri suikastını soruşturmakla görevlendirilen mahkemenin, davayı 3 yılda sonuçlandırması planlanıyordu.

Dava sürecinin uzaması nedeniyle 23 Aralık 2017'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin görev süresini 3 yıl daha uzatmıştı.

HİZBULLAH MAHKEMEYİ TANIMIYOR

Mahkemeyi ve kararını kabul etmeyen Hizbullah örgütü, suikastı İsrail'in işlediğini öne sürerek söz konusu mahkemenin kararlarıyla kendisinden intikam alındığını iddia ediyor.

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, birkaç gün önceki televizyon konuşmasında Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin açıklayacağı karara işaret ederek, şunları söylemişti:

"Karar ne olursa olsun bizim için yok hükmündedir. Hizbullah'ı hedef almak için Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesini fırsata çevirmek isteyenler var."