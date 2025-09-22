Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Haris Hajradinovic: Bugün harika bir takım oyunu oynadık - Kasımpaşa Haberleri

        Haris Hajradinovic: Bugün harika bir takım oyunu oynadık

        Kasımpaşa'nın tecrübeli oyuncularından Haris Hajradinovic, 1-1 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçının ardından, "Bugün harika bir takım oyunu gösterdik" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 00:43 Güncelleme: 22.09.2025 - 00:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bugün harika bir takım oyunu oynadık"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'nın oyuncularından Haris Hajradinovic, açıklamalarda bulundu.

        "HAJRADINOVIC: "DAHA FAZLASINI HAK ETTİK"

        Takımın sahada gösterdiği birlikteliğe vurgu yapan Bosnalı oyuncu Haris Hajradinovic, şu ifadeleri kullandı:

        "Bugün harika bir takım oyunu gösterdik. Harika bir takım bütünlüğü gösterdi. Emek veren herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Takım olarak gösterdiğimiz eforla 1 puan aldık ama daha fazlasını hak ettik. Önümüzdeki maçlarda aynı konsantrasyonla devam edeceğiz."

        "FRIMPONG: "İNANCIMIZI KAYBETMEDİK"

        Maçtaki mücadeleye dikkat çeken Owusu Frimpong ise, alınan beraberliği değerli bulduğunu belirtti:

        "Harika bir performanstı. İnancımızı kaybetmedik, doğru zamanda hücum ettik. Her birimiz çok iyi mücadele ettik. Bu mücadele sonunda 1 puan aldık."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
        Fenerbahçe'ye Kasımpaşa çelmesi!
        Fenerbahçe'ye Kasımpaşa çelmesi!
        Portekiz, İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı
        Portekiz, İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı
        CHP'de olağanüstü kurultay günü
        CHP'de olağanüstü kurultay günü
        Kızılırmak'taki korkunç şüphede doktorla ilgili detaylar!
        Kızılırmak'taki korkunç şüphede doktorla ilgili detaylar!
        TEKNOFEST İstanbul görkemli şekilde tamamlandı
        TEKNOFEST İstanbul görkemli şekilde tamamlandı
        "Dünya Barış Günü" çatışmaların gölgesinde geçiyor
        "Dünya Barış Günü" çatışmaların gölgesinde geçiyor
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        Trende unutulan valizlerden parçalanmış ceset çıktı!
        Trende unutulan valizlerden parçalanmış ceset çıktı!
        Rize ve Artvin'de selin izleri ortaya çıktı!
        Rize ve Artvin'de selin izleri ortaya çıktı!
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        Doğu Karadeniz uyarıları!
        Doğu Karadeniz uyarıları!
        Hollanda'da sığınmacı karşıtı protesto çatışmalara dönüştü
        Hollanda'da sığınmacı karşıtı protesto çatışmalara dönüştü
        Vegan yumurta mı gerçek yumurta mı?
        Vegan yumurta mı gerçek yumurta mı?
        ABD basını: Netanyahu Mısır'a baskı yapılmasını istedi
        ABD basını: Netanyahu Mısır'a baskı yapılmasını istedi
        Grip mevsimi başladı! Neden grip aşısı yaptırmalısınız?
        Grip mevsimi başladı! Neden grip aşısı yaptırmalısınız?
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor