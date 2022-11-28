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Haris Seferovic'e Almanya'dan talip var!

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Haris Seferovic'le yollar ayrılabilir! 10 maçta sadece 2 gol atabilen İsviçreli yıldıza Almanya'dan talip var

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  • Haris Seferovic'e Almanya'dan talip var! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Galatasaray Haris Seferoviç'i elden çıkarmaya hazırlanıyor. 
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    Sezon başında Benfica'dan kiralanan İsviçreli forvet takıma uyum sağlayamadı. 
  • Haris Seferovic'e Almanya'dan talip var! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    30 yaşındaki forvete Almanya Bundesliga takımlarından Schalke talip oldu.
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    Alman takımı yetkilileri Seferoviç'in menajeriyle temasa geçti. 
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  • Haris Seferovic'e Almanya'dan talip var! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Bu sezon 15 maçta 13 gol atan Schalke, gol sorununu tecrübeli forvetle çözmek istiyor.
  • Haris Seferovic'e Almanya'dan talip var! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

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  • Haris Seferovic'e Almanya'dan talip var! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Galatasaray Haris Seferoviç'i sezon başında Benfica'dan 1 milyon Euro'ya kiralamıştı.
  • Haris Seferovic'e Almanya'dan talip var! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    İsviçreli golcünün sözleşmesinde 20 resmi maça çıkması halinde 2.5 milyon Euro'ya zorunlu bonservisini alma maddesi var. 
  • Haris Seferovic'e Almanya'dan talip var! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Haris Seferoviç şu ana dek Galatasaray ile 10 resmi maça çıkarken 2 gol attı.

     
  • Haris Seferovic'e Almanya'dan talip var! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Benfica teknik direktörü Roger Schmidt, Seferoviç'in bu sezon planlamasında yer almadığını belirtmişti.
  • Haris Seferovic'e Almanya'dan talip var! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Seferoviç'in Benfica ile sözleşmesi 2024 yazında sona erecek.

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