ABD'de seçim anketi: Kamala Harris ile Donald Trump arasındaki oy oranı farkı 1 puana düştü
ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık yarışı süreci çalkantılı bir şekilde devam ediyor. ABD Başkanı Biden'ın yarıştan çekilmesinin ardından yapılan son ankette, yerine yarışmasına kesin gözüyle bakılan Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile rakibi Donald Trump arasındaki oy farkının 1 puana indiği görüldü
ABD’de yapılan ankette, Demokrat Partili Başkan Joe Biden'dan adaylığı devralan yardımcısı Kamala Harris'in Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile arasındaki oy farkını 1 puana indirdiği görüldü.
New York Times/Sienna Koleji tarafından yaptırılan en son anket, Trump ile Harris'in mevcut oy oranları hakkındaki tahminleri gösterdi.
22-24 Temmuz tarihlerinde ulusal çapta 1142 yetişkin ile gerçekleştirilen ankette, Trump'a 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde oy verebileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 48 çıkarken, Harris 1 puan geriden gelerek yüzde 47'de kaldı.
REUTERS/IPSOS ANKETİNDE HARRIS İKİ PUAN ÖNDE
Diğer yandan, Reuters/Ipsos tarafından Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından hemen yapılan ankette muhtemel başkan adayı Kamala Harris, rakibi eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeni adayı Donald Trump'ın iki puan önüne geçti.
Harris yüzde 44'lük, Trump ise yüzde 42'lik bir destek aldı.
Harris ve Trump, 15-16 Temmuz'da yapılan ankette yüzde 44 oranında berabere kalmıştı, Trump 1-2 Temmuz tarihlerinde yapılan ankette bir puan öndeydi.
DÜELLODAN SONRA BIDEN 6 PUAN GERİLEMİŞTİ
Biden ile Trump'ın 27 Haziran'daki canlı yayın seçim tartışmasından sonra yapılan aynı ankette Biden'ın Trump'ın 6 puan arkasına düştüğü görülmüştü.
Siyasi gözlemciler, Biden'ın 19 Temmuz'da yarıştan çekildiğini duyurmasının ardından yerine aday olarak gösterip destek verdiği Harris'in, daha bir hafta geçmeden rakibi Trump'ı 1 puan geriden izleyecek şekilde arayı kapatmasını bu aşamada başarı olarak değerlendiriyor.