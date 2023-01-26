Harun Tekin: Eurovision teklifi geldiğinde 'acaba şaka mı?' dedik

"HAYAT HİKÂYELERİNİ ARAŞTIRMAK BANA MUTLULUK VERİYOR"

Yazar Zeynep Miraç, gerçek yaşamlar üzerine yazdığı yeni kitapları hakkında "Gazeteciyken de portreler yazıyordum. Bana daha çok bana mutluluk veren hayat hikâyelerini araştırmaktı. Anlatılmaya değer çok hikâye var. İnsan hikâyelerini merak ediyorum" dedi.

Belgeselleri hakkında da konuşan Zeynep Miraç, "Metin Akpınar'ın ardından bir Haldun Dormen belgeseli yaptık. Şimdilerde ise Yıldız Kenter yayında, Emel Sayın ile de çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.