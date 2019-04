Fenerbahçe'nin sezon başında Bursaspor'dan transfer ettiği kaleci Harun Tekin, Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'a özel bir röportaj verdi. Sarı-lacivertli takıma transferinden, penaltı kurtarışlarındaki başarılarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Taraftara borçlu olduklarını ve önümüzdeki sezon şampiyon olmak istediklerini söyleyen Harun Tekin'in açıklamaları şöyle:

ARADA HERKES ÇOK İYİ ÇALIŞTI

"Öncelikle bu araya galibiyetle girmemiz bizim için moral oldu. Uzun bir araydı ve bunu da çalışarak iyi değerlendirmek istedik. Herkes çok iyi çalıştı sahada, antrenmanda... Herkes elinden geleni yaptı. Hocanın da söylediklerini en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Bunun da kalan 8 haftada bize olumlu yansıyacağını düşünüyorum."

TRANSFERİM BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU

"Açıkçası transfer döneminde bekliyordum ama son günlerde sürpriz oldu açıkçası bu transfer. Yanlış hatırlamıyorsam son haftaya giriliyordu transfer döneminde. Benim açımdan sürpriz oldu çünkü 3 hafta geçmişti lig başlayalı ve ilk maçı da Fenerbahçe'ye karşı oynamıştım. Sürpriz oldu, ani gelişti. 1-2 günde zaten transferim oldu ve geldim. Tabii ki de ilk duyduğumda çok mutlu oldum, çok heyecanlandım. Benim açımdan da kariyerim açısından da çok önemli bir transfer."

BURSA'DA BAŞARDIM, FENERBAHÇE'DE DE BAŞARMAK İSTİYORUM

"Bursaspor'a çok genç yaşlarda gittim. 20'li yaşlardaydım ve kendimi geliştirmek için önümde çok uzun bir süre vardı. Orada da 3. kaleciyken çok çalıştım. Kendimi geliştirmek için her zaman elimden geleni yaptım. Orada da istediğim yerlere, hedeflere ulaştım. Çok fazla maç oynamıştım ve kaptanlık yaptım. Şu anda 29 yaşındayım. Daha önümde uzun yıllar olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu kulübe, bu camiaya elimden geldiğince hizmet etmek isterim. Elimden ne geliyorsa her şeyi yapmaya hazırım. İnşallah çok çalışarak Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet etmek istiyorum."

FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYON OLMAK DAHA BAŞKA

"Şampiyonluk nerede olursa olsun şampiyonluktur. Amatör takımda da oynasanız şampiyonluk güzeldir. Hedefimizin o olması lazım zaten, Fenerbahçe'de oynuyoruz. Onun tadını da aldım genç yaşlarda ama tabii Fenerbahçe'de şampiyon olmak daha başka... Tabii ki bizim de hedeflerimizde bunlar var. Evet bu sene istediğimiz gibi gitmedi ama eminim seneye çok daha iyi olacaktır her şey."

8 MAÇI DA KAZANMAK İSTİYORUZ

"Tabii ki geldiğimde çok heyecanlandım. Çok büyük bir camiaya geliyorsunuz. Şampiyonlukları olan, hedefleri çok yüksek... Ben de bu heyecanla, bu hevesle geldim ve bütün arkadaşlarımız da bunu istiyor ama maalesef bu sene istediğimiz gibi gitmedi. Çok hoca değişiklikleri oldu, inişler çıkışlar oldu. Biz de camiaya karşı çok borçlu ve mahcubuz. İnşallah kendimizi affettirmek istiyoruz. Kalan 8 haftada bütün maçları kazanmak için çıkacağız. Tabii ki 8 maçı kazanmak da bizim için bir başarı değil ama sonuçta sezonu bu şekilde kapatıp önümüzdeki sezon inşallah onları mutlu etmek istiyoruz."

ERSUN HOCA'NIN GELİŞİ OLUMLU ETKİLEDİ

"Çok fazla değişim oldu. Ben geldiğimde farklı bir sistemle oynuyorduk ama takımda bir dengesizlik vardı. Sürekli inişler çıkışlar oluyordu. Hocamız geldi ve daha önde, daha Fenerbahçe'nin istediği futbolu yansıtmak için sahaya çıkıp hocamızın söylediği şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Hocanın gelişiyle daha farklı şeyler olduğunu düşünüyorum olumlu anlamda. Ama tabii bu biraz zaman alıyor. Hocanın istediklerini yerine getiremiyoruz hemen. Bazen oluyor. Sezonun ortasında olduğu için böyle sezon başında olsaydı çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Bundan sonra da hocanın dediklerini yaparsak çok daha farklı olacağını düşünüyorum."

REKABET BAŞARIYI GETİRİR

"Rekabet olması lazım. Ben her zaman rekabete açık bir insanım. Her zaman rekabet ederek, çalışarak buralara kadar geldim. Kendimi de şanslı hissediyorum Volkan ağabeyle beraber aynı takımda bulunduğum için. Biz her zaman birbirimize destek oluyoruz. Ben oynadığım zaman o bana destek oldu. O oynadığı zaman ben ona destek oldum. Aramızda da çok güzel bir rekabet var. Bu şekilde bizim başarılı olacağımıza inanıyorum. Tabii rekabet olduğu zaman başarı da oluyor. Dediğim gibi birlikte uyum içerisinde çalışıyoruz. Rekabet her zaman iyidir başarıyı getirir."

VOLKAN AĞABEY İLE BİRBİRİMİZE DESTEK OLUYORUZ

"Aramızda tabii ki rekabet olacak. Bu rekabet olmazsa başarı da olmaz. Biz kaleciler yalnız adamlarız. Birbirimize destek olmak zorundayız. Volkan ağabey de bana destek oldu sağ olsun geldiği ilk günden beri. Oynadığı zaman ben ona destek oldum. Hangimiz oynarsa ona destek oluyoruz. Yarın bir gün Berke oynarsa ona destek olacağız. Sorun değil yani önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı."

PENALTI KURTARMAK GOL ATMAK GİBİ BİR ŞEY

"Aslında penaltı her zaman atan oyuncunun avantajında olan bir şey. Sonuçta yakın mesafeden bir penaltı vuruşu oluyor. Yani kaleciler genelde hisleriyle hareket eder. Ben de hislerimi kullanıyorum genelde. Tabii ki rakip oyuncuları da izliyorum. Her yöne vuran oyuncu da var. Tek bir yöne daha fazla vuran da var ama oyuncuların vuruşu ve o andaki hislerimle hareket ediyorum. Demek ki hislerim kuvvetli diyelim. Ben erken gitmiyorum. Bekliyorum her zaman son ana kadar. Dediğim gibi hislerimi kullanıyorum genelde ve başarılı oluyorum. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder bu durum ve daha fazla penaltı kurtarırım. Çünkü penaltı kurtarmak kaleci için çok farklı bir şey. Yani gol atmak gibi bir şey. Bir forvetin gol atması gibi bir şey. Penaltılarda dönüşten sonra gol olmayacaksa bu çok güzel olabilir. Bazen dönen top gol oluyor ve bu kötü oluyor."

TARAFTARA BORÇLUYUZ, DERBİYİ KAZANMAK İSTİYORUZ

"Derbi her sene beklenen ve coşkuyla karşılanan bir şey. Bizim için de öyle. İçeride 20 yıllık bir serimiz var ama tabii önce bir Ankaragücü maçımız var. Bizim için 8 maç da çok önemli. İlk önce Ankaragücü maçını kazanıp dönmek hedefimiz. Ayrıca 20 yıllık bir serimiz var. Çok güzel bir atmosfer olacak. Zaten taraftar ve camiaya kendimizi borçlu hissediyoruz. 20 senelik seriyi de devam ettirmek istiyoruz tabii ki de kazanarak. Ama öncelikle Ankaragücü maçı... Bizim için her maç önemli ve değerli. Bütün maçları kazanmak istiyoruz."

BEŞİKTAŞ MAÇINDAN BİLE DAHA İYİ ATMOSFER OLACAKSA...

"İlk derbimi Beşiktaş maçında oynadım. O atmosferin üstünde bir atmosferse eğer çok farklı olacağını düşünüyorum. Çünkü o maçta da inanılmaz bir atmosfer vardı. Gerçekten inanamadım. Müthiş bir atmosfer, müthiş bir itici güç vardı arkamızda. Ve inanıyorum ki o maçtan da daha fazlası olacak. Çünkü her sene bu maç bekleniyor camiamız için. Dediğim gibi 20 senelik serimizi devam ettirmek istiyoruz bu maçı kazanarak."

TARAFTARIN DESTEĞİ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ

"Ben Bursa'da da oynadım ve son 2 seneyi gerçekten kötü geçirmiştik orada da. Gerçekten ben böyle bir destek görmedim. Kötü giden zamanlarda daha 20. dakikada ayağına top gelen oyuncunun dahi ıslıklandığını gördüm ben. Sonuçta kötü gidiliyor ama 20. dakikada bir oyuncu ıslıklanmaz. Maç 90 dakika yani. Orada mesela böyle bir destek görmedim. Sonuçta burası da Fenerbahçe camiası. Burada hiç alışık olunmayan enteresan bir durum var. Tarihinde hiç böyle bir yerde kalmamış ama taraftarımız her zaman stadı doldurdu ve bizi hiçbir zaman ıslıklamadı, tepki göstermedi. Gerçekten onlara çok borçlu hissediyoruz kendimizi. Onların desteği çok kıymetli bizim için. Bundan sonra da bize destek vereceklerine eminim ben son 8 haftada. Bu maçların da hepsini kazanarak ama asıl önümüzdeki sene onlara borcumuzu ödemek istiyoruz."

FENERBAHÇE'DE TÜRK KALECİ GELENEĞİ VAR

"Buraya ilk transferim olduğu zaman çok heyecanlandım çünkü burada bir gelenek Türk kalecilerin oynaması. Engin ağabey, Rüştü ağabey, Volkan ağabey... Hep Türk kaleciler oynadı ve bu da benim için bir avantaj. O yüzden çok mutlu oldum buraya gelirken... İnşallah ben de bu bayrağı devam ettirmek istiyorum. Benden sonraki nesiller de inşallah hep Türk kaleciler devam eder ve başarılı olur. Ben de bunun için çok çalışacağım ve inşallah uzun yıllar hizmet etmek istiyorum bu şekilde."

MİLLİ TAKIM'DA KALECİ TARTIŞMALARI OLMASI GÜZEL BİR ŞEY

"Tabii ki her Türk oyuncu için çok önemlidir Milli Takım... Orası milli görev ve gitmekten her zaman onur duydum, gurur duydum. İnşallah çok çalışıp ve performansımı yükseltirsem tekrardan gideceğime eminim. Hedefim orada oynamak. Dediğiniz gibi çok fazla kaleci de var. Gençler de var ligde oynayan. Tabii genç kaleciler oynadıkça gelişir. Ben böyle gördüm, 18 yaşında oynamaya başladım 2. ligde. Oynadıkça kendinizi geliştiriyorsunuz. Benim gördüğüm de çok fazla kaleci var ligde oynayan. Oynadıkça kendilerini geliştiriyorlar ve fazla bir kaleci portföyü ortaya çıkıyor. Milli takımda da tabii ki tartışılıyor o gitsin, bu gitsin diye. Bu güzel bir şey tabii... Bu da beni mutlu ediyor."

YAN TOP KONUSU BİRAZ ALGI

"Yan top konusu biraz algı gibi geliyor bana. Biz de biraz fazla eleştirmeyi seviyoruz. Mesela ben Scott Carson ile de beraber oynadım. O bize geldi ilk bir tane yan topa çıkmıyordu. Hoca özel olarak çalıştırıyordu mesela onu. Onunla konuşulduğu zaman benim duyduğum kadarıyla demiş ki "Bizde yan topa çıkmak diye bir şey yok." Yani o zaman İngiltere'de kalecilerin de mi zaafı var? Bazen maçları izliyorum hiç çıkmıyorlar yan toplara mesela. O yüzden ben böyle bir durumun olduğunu düşünmüyorum. Türk kaleciler yan topa çıkamaz diye bir şey yok. Bu tip şeyler bazen yapışabiliyor. Herkesin bir zaafı vardır tabii ki. Herkesin iyi olduğu, kötü olduğu yönler vardır."

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ

"Çok kez söylediğim gibi kendimizi taraftara ve camiaya karşı borçlu hissediyoruz. Bütün maçları kazanıp bu sezonu bitirip önümüzdeki sezon da şampiyon olmak istiyoruz. Seneye de yeni bir yapılanma olur diye düşünüyorum. Çok fazla oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Onları tam bilemiyorum tabii ama daha iyi bir oluşum olacağına eminim. Hedefimiz her zaman şampiyonluk. Ben de kendi açımdan performansımı en üst seviyede tutmak ve takıma olabilen en üst seviyede performansı vermek istiyorum."