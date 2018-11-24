Harvard Üniversitesi bilim insanları, 32 bin erkekle yaptıkları ve 2 yıl önce yayınladıkları ilk araştırmalarında, genç-orta yaş dönemlerinde daha sık cinsel aktivitede bulunan erkeklerde prostat kanseri gelişme sıklığının azaldığını ortaya koymuştu.

Hürriyet'ten Mesude Erşan'ın haberine göre orta yaş döneminde ayda 21 kez veya daha fazla boşaldığını söyleyen erkek grubunda, ayda 4-7 kez boşalanlara göre prostat kanseri gelişme olasılığı yüzde 50 oranında daha düşüktü.

Aynı bilim insanları yeni yayınladıkları araştırmalarının ikinci ayağında genetik ve moleküler değişikliklere baktılar.

Yaşları 45-73 arasında değişen ve prostat kanseri 157 hastanın ameliyatla çıkartılan prostat dokusunda incelemeler yaptılar.

20.254 GEN ANALİZİ

Prostat içerisindeki hem kanserli hem de henüz kansere dönüşmemiş sağlıklı prostat dokusunda 20 bin 254 adet gene ait analiz gerçekleştirdiler. Boşalma sıklığına paralel olarak, kansere bitişik sağlıklı prostat dokusundaki genetik ve moleküler yapının değişkenlik gösterdiğini ilk kez ortaya koydular.

20’li ve 40’lı yaşlarda daha seyrek boşalma tarif eden erkeklerin dokularında 409 gende bozulmalar tespit edildi.

Bu yeni bilginin, cinsel aktivite sıklığının koruyucu etkisini kuvvetle işaret ettiği belirtildi.

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