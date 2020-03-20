Bir zamanlar "Hollywood'daki en güçlü isim" olarak bilinen ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein, tecavüz ve cinsel taciz dahil beş farklı suçlamayla yargılanıyor.

23 yıllık hapis cezasını çekmeye başlayan Weinstein, New York’taki Rikers Adası’nda bulunan kötü şöhretli cezaevinde 2 gün kaldı. Daha sonra 19 Mart'taki 68. doğum gününden bir gün önce, Fishkill bölgesinde yer alan başka bir cezaevine sevk edildi.

Konu hakkında bilgi veren ünlü yapımcının sözcüsü, nakil talebinin sağlık sorunları olan Weinstein tarafından yapıldığını açıkladı.

Şehir merkezine 96 kilometre uzaklıktaki cezaevinin Harvey Weinstein'ın kalp hastalığı ve diğer sağlık sorunları için tüm tıbbi imkanlara sahip olduğu belirtildi.

New York Mahkemesi'nde hapis kararı verildikten sonra cezaevine giden Weinstein, göğüs ağrısı şikayetiyle Bellevue Hastanesi’ne kaldırılmış; Rikers Adası’nda bulunan cezaevi yetkilileri, Weinstein’in hastaneye kaldırılmasının güvenliği açısından en iyi yol olduğu düşüncesiyle bu kararı verdiklerini açıklamıştı.