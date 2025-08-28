Hasan Akçakayalıoğlu'nun kızı hayatını kaybetti

SAYGI UYANDIRMIŞTI

Akademik hayatı boyunca gösterdiği başarılarla dikkat çeken Defne Akçakayalıoğlu, gelecekte bilim dünyasında önemli adımlar atacağına inanılan biri olarak görülüyordu. Akçakayalıoğlu'nun bilimsel merakı ve akademiye olan ilgisi, genç yaşına rağmen birçok çevrede saygı uyandırmıştı.

Özellikle bilişsel bilimler alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekmesi, onu ailesinin iş dünyasındaki kimliğinden bağımsız olarak kendi başarılarıyla ön plana çıkarmıştı. Ancak hayatının en üretken döneminde gelen ani ölüm haberi, yalnızca ailesi ve yakın çevresini değil, eğitim aldığı ve çalıştığı kurumları da derin bir üzüntüye boğdu.