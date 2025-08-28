Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hasan Akçakayalıoğlu'nun kızı hayatını kaybetti

        Hasan Akçakayalıoğlu'nun kızı hayatını kaybetti

        İş adamı Hasan Akçakayalıoğlu'nun kızı Miami'deki evinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 11:11 Güncelleme: 28.08.2025 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş adamının kızı hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk iş dünyasının tanınmış isimlerinden Hasan Akçakayalıoğlu ile eşi Zeynep Akçakayalıoğlu’nun kızları Defne Akçakayalıoğlu, genç yaşında hayatını kaybetti.

        Hasan Akçakayalıoğlu - Zeynep Akçakayalıoğlu

        ABD'de Şikago Üniversitesi'nde bilişsel bilimler üzerine lisans yapan Defne Akçakayalıoğlu, bir ay önce Miami'deki Miller Tıp Fakültesi'nde çalışmaya başladı.

        REKLAM

        Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Defne Akçakayalıoğlu'nun cenazesi, ABD'den bugün İstanbul'a getirilecek.

        SAYGI UYANDIRMIŞTI

        Akademik hayatı boyunca gösterdiği başarılarla dikkat çeken Defne Akçakayalıoğlu, gelecekte bilim dünyasında önemli adımlar atacağına inanılan biri olarak görülüyordu. Akçakayalıoğlu'nun bilimsel merakı ve akademiye olan ilgisi, genç yaşına rağmen birçok çevrede saygı uyandırmıştı.

        Özellikle bilişsel bilimler alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekmesi, onu ailesinin iş dünyasındaki kimliğinden bağımsız olarak kendi başarılarıyla ön plana çıkarmıştı. Ancak hayatının en üretken döneminde gelen ani ölüm haberi, yalnızca ailesi ve yakın çevresini değil, eğitim aldığı ve çalıştığı kurumları da derin bir üzüntüye boğdu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Defne Akçakayalıoğlu
        #Hasan Akçakayalıoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor
        Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor
        Konut krizinin asıl faili, derin negatif faiz
        Konut krizinin asıl faili, derin negatif faiz
        Özel için soruşturma başlatıldı
        Özel için soruşturma başlatıldı
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        4 arkadaş denize girdi... Sadece 2'si çıkabildi!
        4 arkadaş denize girdi... Sadece 2'si çıkabildi!
        ABD'den Danimarka'ya: Sakin olun
        ABD'den Danimarka'ya: Sakin olun
        İşte Solskjaer'in Lausanne 11'i!
        İşte Solskjaer'in Lausanne 11'i!
        Samsunspor'da hedef Avrupa Ligi!
        Samsunspor'da hedef Avrupa Ligi!
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        "Mourinho’nun favorisi kazandı!"
        "Mourinho’nun favorisi kazandı!"
        "Savaştan kaçan general!"
        "Savaştan kaçan general!"
        Oto galericiyi döverek öldürdüler!
        Oto galericiyi döverek öldürdüler!
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Milei'nin seçim konvoyuna taşlı saldırı
        Milei'nin seçim konvoyuna taşlı saldırı
        Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı
        Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı
        En fazla sığınağa sahip ülke: İsviçre
        En fazla sığınağa sahip ülke: İsviçre
        Avrupa'da Gazze istifaları
        Avrupa'da Gazze istifaları
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"