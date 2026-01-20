Hasan Can Kaya: Jude Law, Nuri Bilge Ceylan’a hayran
Komedyen Hasan Can Kaya, ABD'de karşılaştığı Jude Law ile fotoğraf çektirdi. Kaya, ünlü oyuncunun, Nuri Bilge Ceylan'a hayran olduğunu söyledi
Bir süredir ABD'de tatil yapan Hasan Can Kaya, "Babamdan 5 yaş büyük" dediği Jude Law (53) ile karşılaştı.
Fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen ünlü komedyen, Law’ın Türk Sineması'nı da takip ettiğini söyleyerek; "Nuri Bilge Ceylan’a hayran" dedi.Nuri Bilge Ceylan
