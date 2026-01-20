Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hasan Can Kaya: Jude Law, Nuri Bilge Ceylan’a hayran - Magazin haberleri

        Hasan Can Kaya: Jude Law, Nuri Bilge Ceylan’a hayran

        Komedyen Hasan Can Kaya, ABD'de karşılaştığı Jude Law ile fotoğraf çektirdi. Kaya, ünlü oyuncunun, Nuri Bilge Ceylan'a hayran olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 18:06 Güncelleme: 20.01.2026 - 18:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Nuri Bilge Ceylan'a hayran"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bir süredir ABD'de tatil yapan Hasan Can Kaya, "Babamdan 5 yaş büyük" dediği Jude Law (53) ile karşılaştı.

        Fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen ünlü komedyen, Law’ın Türk Sineması'nı da takip ettiğini söyleyerek; "Nuri Bilge Ceylan’a hayran" dedi.

        Nuri Bilge Ceylan
        Nuri Bilge Ceylan
        ÖNERİLEN VİDEO

        150 kişi, zincir oluşturup poşetle kaydı

        ORDU'nun Kumru ilçesinde bir araya gelen 150 kişi, karlı zemin üzerinde zincir oluşturup, poşetlerle kaydı. O anlar, renkli görüntülere sahne oldu. (DHA)

        #Jude Law
        #Hasan Can Kaya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        20 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        20 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        19 ay sonra hayatını kaybetti
        19 ay sonra hayatını kaybetti
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu