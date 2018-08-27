Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenerek 3'te 3 yaptıklarını hatırlatarak, "Hocamızla üçüncü sezonumuzu geçiriyoruz. Rüştünü ispat etmiş, istikrarlı bir hocamız var. Düzgün, karakteri yerinde, her türlü anlayışı futbola uygun bir insanla çalışıyoruz." dedi.

Kadrolarını 3 sezondur büyük ölçüde koruduklarını aktaran Öksüz, şöyle konuştu:

"Kadromuzu üç sezondur koruyarak gidiyoruz. Bunun avantajları da var tabii. İyi futbolumuz ve iyi kadroyla beraber istediğimiz sonuçları alıyoruz. İnşallah bundan sonra da devam eder. Çok para harcayan değil, minimum seviyelerde, en az para harcayan takımlardan biri Kasımpaşa. Çok hesaplı gidiyor, çok uygun fiyatlara oyuncu alıyoruz. Bu durum aslında Türk futboluna örnek bir takım olduğumuzu gösteriyor. Disiplini, anlayışı bozmadan ve fazla para harcamadan iyi bir kadro ile bu işler yapılabiliyor. Bunun herkese örnek olması gerekiyor. Başkan Turgay Ciner'in bizzat kendi kesesinden harcayarak yaptığı kadro bu. İnşallah bu şekilde devam ederiz."

"TREZEGUET TAKIMDA KALDI"

Lacivert-beyazlı kulübün başkan vekili Öksüz, Mısırlı futbolcuları Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın (Trezeguet) kesin olarak takımda kaldığını kaydetti.

Adı birçok kulüple anılan 23 yaşındaki futbolcu hakkında konuşan Öksüz, "Trezeguet kesin takımda kaldı. Başından beri söylüyoruz ama kimse anlamadı. Trezeguet konusunda, Slavia Prag olayı kimlerin tezgahıdır bilemiyorum. Ben onun mantıklı bir iş olduğunu zannetmiyorum. Sanki argo tabirle, 'tezgah' gibi gözüküyor. Gerçek de olabilirdi. Sonuçta kulüp 5 milyon avroyu yatırınca, bizim söyleyecek sözümüz kalmıyor ama o takımın bu parayı verecek gücü olmadığını biliyoruz. Slavia Prag olayının arkasında kimlerin parmağı vardı bilemiyorum. Bu saatten sonra Trezeguet'nin takımdan ayrılacağını düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"KASIMPAŞA'NIN PARA DERDİ YOK"

Öksüz, lacivert-beyazlı takımın imkanlarına dikkati çekerek, "Avrupa'nın en iyi tesislerinden birine sahibiz. Bu tesislerde yaşıyorsunuz, futbol oynuyorsunuz, keyifli maçlar yapıyorsunuz. Paranızı da zamanında alıyorsunuz. Türkiye'de futbolda en önemli şey para. Bazı kulüpler paraları ödeyemiyorlar. Kasımpaşa'nın böyle bir derdi yok. 16 yıldır bu kulüpteyim, hiçbir futbolcunun para sıkıntısı olmamıştır." şeklinde konuştu.

Hasan Hilmi Öksüz, takım olarak transferi büyük ölçüde kapattıklarını da dile getirerek, "Transfer döneminin bitmesine az bir zaman kaldı. Başka bir oyuncunun geleceğini zannetmiyorum. Aslında bir oyuncu daha gündemde vardı ama bu süre zarfından biter mi bitmez mi bilmiyorum. Orta saha oyuncusu. Eğer başkan Turgay Ciner kararını netleştirirse, belki son anda o transfer de gerçekleşebilir" diyerek sözlerini tamamladı.

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