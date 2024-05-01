Şanlıurfa İl Müftülüğü'nde 6 yıldır kadrolu imam olarak görev yapan Hasan Saklanan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen bir organizasyonla Ürdün’e gitti. İddiaya göre, pasaportunu yanına alan Saklanan, sınır kapısından Filistin topraklarına geçti. Mescidi Aksa’ya girmeye çalışan Saklanan, İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşılaştı. İçeri alınmayan Saklanan, cebinde taşıdığı bıçakla, İsrail polisini yaraladı. Polisi bıçaklayan imam, başka bir polis tarafından silahla vurularak öldürüldü. Peki, Hasan Saklanan kimdir, kaç yaşındaydı? İşte, detaylar...

HASAN SAKLANAN KİMDİR? Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Kepez kırsal Mahallesi camisinde imam olarak görev yapan Hasan Saklanan 1990 Şanlıurfa Eyyübiye doğumluydu. 34 yaşındaki Saklanan evli ve dört çocuk babasıydı.