Süper Lig'in ikinci yarısına farklı Ankaragücü galibiyeti ile başlayan Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş açıklamalarda bulundu. Şaş, ligde daha sert maçların kendilerini beklediğini ifade ederek "İyi bir oyun çıkardık. Farklı bir galibiyet sevindirici. Takımın enerjisi çok yüksek. Antrenmanda da bunu göstermişlerdi. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Daha da iyi olacağız. Bizi daha sert maçlar bekliyor. Şimdi Göztepe ve Alanya maçlarına konsantre olacağız. O maçlar daha sert geçecek. Puan kaybına tahammülümüz yok" dedi.
"FORVET BEKENTİSİ VAR AMA SİNAN..."
Maçın yıldızları olan Sinan Gümüş ve Onyekuru'nun performans "Sinan Gümüş ne görev verilirse yaptı. Forvet beklentisi var, Sinan baskı altında çıktı ama gollerini attı. Onyekuru'yu sezon başında ısrarla istedik, kimse tanımıyordu ama gelişme kaydedeceğini biliyorduk. İkisi de daha iyi olacak. Onyekuru bizde kiralık oynuyor, güçlendiği zaman, gittiği takımlarda daha yüksek performans gösterecektir." diye konuştu.
TARAFTARA MÜJDE: 2 FORVET TRANSFERİ YAPACAĞIZ
Hasan Şaş, transferle ilgili konuşurken taraftarlara da müjdeli haberi verdi. Şaş, "İki forvet transferi yapacağız. bir forvet olursa, bir de savunmaya takviye yapabiliriz. Ama kesin 2 transfer yapacağız" ifadesini kullandı.
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