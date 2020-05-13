Galatasaray'da Fatih Terim'in ekibindeki yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Hasan Şaş, istifası sonrasında ilk açıklamayı yaptı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şaş, destek mesajlarına teşekkür ederken U15 Takımında oynayan oğlu Yusuf Deniz Şaş'a dikkat çekti.

Taraftarlardan birçok mesaj aldığını belirten antrenör, "Çok duyguluyum, dünden beri tüm mesajları okudum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. U15 oynayan Yusuf Deniz'im var, görevi ona devrettim. Galatasaray'a hizmet şereftir, şimdi sıra sende oğlum" ifadelerini kullandı.