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        Haberler Magazin Hasan Can Kaya'nın omuzu kırıldı - Magazin haberleri

        Hasancan Kaya'nın omuzu kırıldı

        Hasan Can Kaya, evinin bahçesinde futbol oynarken omzunun üzerine düştü. Omzunda kırık olan Kaya, operasyon geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 14:23 Güncelleme: 20.04.2024 - 14:23
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        Hasan Can Kaya, dün sabah evinin bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken omzunun üzerine düştü. Artan ağrıları üzerine hastaneye giden ünlü komedyenin omzunda kırıklar olduğu tespit edildi.

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        Bunun üzerine acilen ameliyata alınan Hasan Can Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Birkaç gün hastanede tedavi göreceek olan Hasan Can Kaya, 24 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında yapacağı, biletleri haftalar öncesinden tükenen ABD turnesini ileri bir tarihe erteleyeceği duyuruldu.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Hasancan Kaya
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