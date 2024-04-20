Hasancan Kaya'nın omuzu kırıldı
Hasan Can Kaya, evinin bahçesinde futbol oynarken omzunun üzerine düştü. Omzunda kırık olan Kaya, operasyon geçirdi
Hasan Can Kaya, dün sabah evinin bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken omzunun üzerine düştü. Artan ağrıları üzerine hastaneye giden ünlü komedyenin omzunda kırıklar olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine acilen ameliyata alınan Hasan Can Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Birkaç gün hastanede tedavi göreceek olan Hasan Can Kaya, 24 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında yapacağı, biletleri haftalar öncesinden tükenen ABD turnesini ileri bir tarihe erteleyeceği duyuruldu.
Fotoğraflar: Instagram