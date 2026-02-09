Hasbi Dede ifadeye çağrıldı
Giresun'un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede, akşam saatlerinde savcılık talimatıyla ifadeye çağrıldı
Giriş: 09.02.2026 - 00:56 Güncelleme: 09.02.2026 - 00:56
İHA'nın haberine göre, CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeye çağrıldığı ve ifade işlemlerinin halen sürdüğü öğrenildi.
Dede’nin sosyal medya üzerinden yapılan bir yazışma nedeniyle savcılık talimatıyla ifadeye çağrıldığı iddia edildi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
