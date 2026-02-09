Hasbi Dede ifadeye çağrıldı

"4 yolcu alabilirim" uyarısı çılgına çevirdi: Taksiciye saldırıp aracı tekmeledi

Avcılar'da eğlence mekanı çıkışına çağrılan taksici, araca 5 kişi binmek isteyen alkollü yolcuları uyardı. "Yönetmeliğe aykırı 5 kişi alamam" diyen taksici, yolculardan inmelerini istedi. Duruma sinirlenen yolculardan bir tanesi taksi şoförünü önce darp etti daha sonra aracına zarar verdi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)